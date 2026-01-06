“Feria de contratos” en fondo paralelo de MinIgualdad: más de $70.000 millones para vincular a 3.304 personas en plenas elecciones

Durante esta mañana, Paloma Valencia, senadora y actual candidata presidencial del Centro Democrático, reveló que el Fondo paralelo del Ministerio de la Igualdad destinó $70.582 millones a cuatro contratos suscritos con Laborando S.A.S., una empresa de servicios temporales, para vincular a “más de 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026”, periodo que, además, coincide con la temporada electoral. Adicionalmente, expuso que a través de este mismo fondo se tercerizaron dos contratos de operadores logísticos para la realización de eventos, por un monto que asciende a $68.949 millones de pesos. “Una feria de contratos, burocracia y derroche que se destapó gracias a la denuncia que hice en diciembre del año pasado, ya que durante dos años el Fondo no publicó ningún contrato. Ya entendemos por qué”, aseguró Valencia.

El número de contratistas

Valencia expuso que a corte de noviembre de 2025, el Ministerio de la Igualdad contaba con 191 contratistas y 541 funcionarios. También expuso que ninguno de ellos de carrera administrativa, pues todos estaban vinculados mediante libre nombramiento o en provisionalidad. Sin embargo, compartió que de manera paralela, entre 2024 y 2025, el Fondo adscrito a MinIgualdad vinculó a 308 contratistas adicionales, pese a que estos cumplían las mismas funciones que le corresponden al Ministerio. Como si esta duplicidad de funciones en la cartera no fuera suficiente, esto se profundizó cuando el Fondo de MinIgualdad firmó cuatro contratos con la empresa Laborando S.A.S., a través de los cuales el Fondo solicitó el suministro de trabajadores temporales para distintos programas.

Según la información conocida, se contrataron “3.146 personas para el programa Jóvenes en Paz”, “158 para el Sistema de Violencia Basada en Género”, además de un “número indeterminado para la gestión operativa del Fondo” y otro “número indeterminado para el programa Agua es Vida”. Estas cifras inmediatamente generaron suspicacia, sobre todo, por los cuestionamientos de este crecimiento paralelo de la planta de personal, el uso de tercerización y la falta de claridad en la delimitación de funciones entre el Ministerio y su Fondo adscrito.

Contratación en el SECOP

“Como si fuera raro, en el SECOP no hay publicadas facturas, anexos técnicos ni informes de supervisión de los contratos”, expuso también la candidata presidencial. Agregó que en diciembre del año pasado “a duras penas publicaron los contratos” luego que ella misma advirtió en el Congreso que el Fondo “no había publicado nada durante los dos años que llevaba funcionando”. Además de la tercerización de la nómina, Valencia aseguró que el Fondo adscrito al Ministerio de la Igualdad también asumió la contratación de dos operadores logísticos para la realización de eventos, una función que corresponde directamente al Ministerio. Según dijo, la maniobra habría tenido como objetivo eludir la Ley 80 de contratación pública. “Para evadir la Ley 80 y poder contratar a dedo, los contratos no los firmó MinIgualdad, sino el Fondo”, afirmó Valencia. Esta estrategia permitió que los contratos se celebraran por derecho privado y sin procesos de licitación, con un gasto que asciende a $68.949 millones. “Una jugada que les permitió gastar $68.949 millones por derecho privado, sin licitación”, ratificó Valencia. Y es que de este ministerio, durante los últimos meses, se han realizado muchos cuestionamientos sobre el manejo de la cartera, ya que se han develado cifras que no se han actualizado o que no se hasn dado a conocer hasta el momento.

Las cifras desactualizadas

Justamente sobre este ministerio, en diciembre del año pasado, la congresista Catherine Juvinao cuestionó al ministro Juan Fernando Florián sobre el porcentaje de ejecución que lleva hasta el momento el Ministerio -que además sigue enfrentando un debate en el Congreso para ver si se mantiene vivo-. Ya que las cifras que él había expuesto, no coincidían con lo que él había dicho. Aseguró Juvinao en su momento que el ministro Florián ha “mentido públicamente hablando de un 46% de ejecución cuando realmente van en 7%”. También, compartió que le radicó una queja disciplinaria al Ministro ante la Procuraduría por “dos faltas graves como servidor público”, luego de que encontrara que este ha entregado información falsa sobre su cartera.

No son las únicas denuncias