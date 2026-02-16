Video | Cadena humana al rescate: salvaron a un perro de morir ahogado en caño en Bogotá

Bajo las paredes de concreto de un caño en Bogotá, donde el agua corre con la indiferencia de algunos habitantes de la ciudad, la vida de un animal dependió de la fuerza de solo cuatro manos, cuando este luchaba por sobrevivir.
No hubo sirenas ni protocolos de las autoridades, solo la reacción inmediata de dos hombres que, al percatarse de que un perro había caído a un caño y era amenazado por la corriente, decidieron intervenir antes de que fuera demasiado tarde.