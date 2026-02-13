Reconocieron al Sabueso Fino Colombiano como la primera raza 100% nacional en el mundo; conozca sus características

La Federación Cinológica Internacional (FCI), máxima autoridad mundial en la materia de la fauna, otorgó el reconocimiento oficial al Sabueso Fino Colombiano, convirtiéndolo en la primera raza 100% originaria de Colombia con aval internacional.
Le puede interesar: Love Pet Fest: este sábado hay jornada de adopción y desparasitación para los animales de Medellín
Esta decisión, tomada oficialmente este 11 de febrero, valida años de investigación genética y trabajo de campo orientados a preservar a un canino que ha habitado las zonas rurales del país por más de dos siglos, marcando un hito en la historia de la fauna nacional.
“Denominado también: Tinajero, Chapolo, Bramador y Aullador, es una raza canina autóctona, proveniente de una población canina que comparte rasgos propios, tanto físicos como utilitarios, que se han venido fijando por selección funcional”, afirmó la Asociación Club del Sabueso Fino Colombiano.