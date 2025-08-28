Video | Desmantelaron ‘call center’ en cárcel de Cómbita: desde allí extorsionaban a más de 10.000 personas

En una de las cárceles de máxima seguridad del país, El Barne, de Cómbita (Boyacá), estaba instalado un auténtico ‘call center’ del crimen, que fue desmantelado por las autoridades en las últimas horas.
En el operativo realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para atacar actividades ilícitas al interior del centro penitenciario, las autoridades incautaron 105 teléfonos celulares, tres módems y 53 tarjetas SIM con los cuales los reclusos realizaban llamadas o enviaban mensajes extorsivos.