Fiscalía frenó proceso contra 11 personas vinculadas a actos terroristas en Bogotá

Una resolución de la Fiscalía, revelada por Noticias Caracol, dejó al descubierto un inesperado revés en uno de los procesos por terrorismo más importantes de Bogotá.
A través de la Resolución 171, expedida el 16 de junio de 2026, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó quitarle a una fiscalía especializada el expediente contra 11 presuntos miembros de la organización los PPP o ‘Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo’.
La decisión, tomada horas antes de la audiencia de acusación programada para el 17 de junio, trasladó el caso a un recién creado grupo de tareas dedicado a investigar la protesta social, el cual pertenece a la Unidad de Justicia Restaurativa.
Lea también: Crudo relato: la indignante tortura por la que Alias 19 y otros tres integrantes de la Primera Línea fueron condenados
Según el documento, el propósito de este traslado es “examinar de manera integral la adecuación típica de las conductas” y evaluar la viabilidad de “mecanismos restaurativos o de terminación anticipada”.