Fiscalía frenó proceso contra 11 personas vinculadas a actos terroristas en Bogotá

Según el documento, el propósito de este traslado es “examinar de manera integral la adecuación típica de las conductas” y evaluar la viabilidad de “mecanismos restaurativos o de terminación anticipada”.

La decisión, tomada horas antes de la audiencia de acusación programada para el 17 de junio, trasladó el caso a un recién creado grupo de tareas dedicado a investigar la protesta social, el cual pertenece a la Unidad de Justicia Restaurativa.

A través de la Resolución 171, expedida el 16 de junio de 2026, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó quitarle a una fiscalía especializada el expediente contra 11 presuntos miembros de la organización los PPP o ‘Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo’.

Una resolución de la Fiscalía, revelada por Noticias Caracol, dejó al descubierto un inesperado revés en uno de los procesos por terrorismo más importantes de Bogotá.

Entre 2024 y 2025, Bogotá fue escenario de por lo menos 15 actos terroristas que dejaron como principales víctimas a la ciudadanía y a la fuerza pública.

Entre los ataques más graves está la quema de un bus del SITP y el uso de explosivos contra una patrulla con uniformados en su interior.

La investigación, sustentada en agentes encubiertos, interceptaciones y ubicación de celulares, llevó a que en marzo de este año una fiscalía especializada presentara un escrito de acusación por ocho delitos, incluyendo concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, y fabricación y tráfico de explosivos.

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Sobre este sorpresivo cambio, enfocado en evaluar mecanismos de terminación anticipada, la resolución de la fiscal general detalla:

“La variación de la asignación permite que la actuación sea conocida por fiscales vinculados al grupo de tareas especiales para examinar de manera integral la adecuación típica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos o de terminación anticipada cuando ello resulte jurídicamente viable”.

Esta decisión contrasta drásticamente con la postura de los jueces de control de garantías que enviaron a los detenidos a prisión, quienes recalcaron la gravedad y la violencia exacerbada de los ataques.

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El Juzgado 10 Penal Municipal de Bogotá fue enfático al desestimar cualquier vínculo de los hechos con la movilización ciudadana: “Estos hechos no pueden estar amparados por el ejercicio legítimo de la protesta. (...) Es el ejercicio de acciones violentas de manera exacerbada que demuestra un desprecio frente a la integridad física del conglomerado común”.

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