Según la Embajada estadounidense en Bogotá, por lo general los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79 años pueden solicitar visa de turista sin necesidad de entrevista, si no han tenido un rechazo anterior a la solicitud. Para los menores de 14 años, al menos uno de sus padres debe tener una visa válida. La Embajada de Estados Unidos puede considerar solicitudes de adelanto de citas para personas que necesiten viajar por emergencias, en ese caso debe tener en cuenta que estas citas solo son aprobadas para circunstancias de vida o muerte. Es clave tener presente que no debe mentir en su solicitud de adelanto de cita, ya que quien miente en su solicitud no recibirá la visa y tendrá un registro permanente en la Embajada.