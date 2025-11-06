Gobierno expidió Conpes para producir vacunas; ¿irá más allá de los globos de Petro?

Uno de los constantes pedidos del presidente Gustavo Petro a sus funcionarios del sector salud empezó, al menos en el papel, a tomar algo de forma. El Ministerio de Salud anunció esta semana que el Gobierno expidió el Conpes 4170, con el cual esperan establecer la hoja de ruta para que Colombia recupere la capacidad de producir sus propias vacunas.
Este documento aborda la “soberanía sanitaria” para fortalecer la producción nacional de medicamentos, sueros y tratamientos contra el cáncer y así buscar que la ciudadanía tenga acceso a estos de manera oportuna, “a precios justos y con calidad cien por ciento nacional”.
Hay que recordar que esta idea Petro la viene sugiriendo desde junio de 2023, luego de la extinción de dominio de Drogas La Rebaja. En ese entonces, el mandatario pidió que esa compañía pasara a ser manejada por el ministerio para bajar los costos de los medicamentos y, de igual manera, articular la producción de vacunas para seres humanos con la empresa Colombiana de Productos Veterinarios (Vecol).
“Creo que debemos potenciar y articular la producción de vacunas con la empresa Vecol. Esa es una de las paradojas del neoliberalismo, que hemos derrotado. El Instituto Nacional de Salud hace vacunas para seres humanos y Vecol para animales. Cerraron la producción de vacunas para seres humanos y dejaron la producción de vacunas para animales”, expresó Gustavo Petro en ese entonces.
