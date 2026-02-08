¿Manzur cínico? Pide soluciones a la UNGRD, pero investigan si la saqueó

“El poder más perverso es el que primero somete y luego se presenta como protector”, dijo en un foro la filósofa alemana Hannah Arendt. La frase parece hecha a la medida del momento político que atraviesa Wadith Manzur, representante a la Cámara que esta semana apareció en un video grabado desde la inundada Córdoba, exigiendo atención inmediata al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para los damnificados.
La actitud de Manzur ha sido ampliamente criticada. Su solidaridad contrasta con los hechos por los que hoy es investigado en la Corte Suprema y en otras instancias judiciales. Este mismo parlamentario, que aparece con música triste en sus videos, es señalado de ser uno de los que sacó tajada del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la misma entidad a la que ahora le reclama atender a las familias damnificadas por la ola invernal que azota a gran parte del país.