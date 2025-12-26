Beneficiarios de Colfuturo desmienten que las becas sean solo “para ricos” como dijo Petro

En medio de las vísperas navideñas, el gobierno de Gustavo Petro anunció, sin previo aviso, la terminación de la cooperación con la Fundación para el Futuro de Colombia (Colfuturo). El programa opera bajo la modalidad de crédito condonable y no como un subsidio directo.
Esta alianza entre el sector público y privado ha permitido que durante dos décadas más de 17.000 profesionales colombianos cursaran maestrías y doctorados en universidades de prestigio fuera de Colombia. EL COLOMBIANO habló con tres beneficiarios de este programa.