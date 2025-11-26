¿Wilmar Mejía le recomendó a Petro el regreso al servicio del general Juan Miguel Huertas? Esto dijo

Tras varios días de la tormenta desatada por la investigación de Noticias Caracol que dejó al descubierto una supuesta infiltración de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, en organismos del Estado como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y las Fuerzas Militares, se siguen conociendo versiones de los implicados en la denuncia.
Una de ellas es la de Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica del DNI y uno de los nombres que aparecen en los documentos incautados a alias Calarcá, quien en diálogo con varios medios insistió en que no conoce, no tiene relación alguna con las disidencias y tampoco ha pertenecido a estructuras al margen de la ley.
Lea aquí: De señalarlo como “falso” a tener dudas: Petro pedirá investigaciones forenses sobre archivos de Calarcá
Por esa razón, dejó claro que no renunciará a su cargo en el DNI ni tampoco pondrá a disposición su rol como delegado del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, porque eso, según él, sería darle la razón a quienes los señalan de tener vínculos con “Calarcá”. Sostuvo, además, qué está dispuesto a colaborar en las investigaciones a que haya lugar.