Arte a la calle: una obra colectiva este martes en el MAMM ¡Participe!

Este martes tendrá lugar en el Museo de Arte Moderno de Medellín una acción participativa con la artista multidisciplinar colombiana Carolina Caycedo.

Le puede interesar: Débora Arango llega al corazón de Medellín con una exposición permanente en el Museo de Antioquia

Se trata de una Geocoreografía facilitada por la artista en colaboración con la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO), que busca hacer una llamado a favor de la protección del tororoí de Urrao (Grallaria urraoensis), una especie endémica de Antioquia que habita los bosques nublados y bambuzales de alta montaña del Páramo del Sol y que enfrenta amenazas derivadas de la transformación de su hábitat.

Esta acción colectiva se entrelaza con las exposiciones que están abiertas en el museo en este momento: Nos habitan pájaros y montañas y La luz el fuego y la ceniza. Caycedo participó con obras en ambas muestras, es más, su obras funcionan como una especie de bisagra entre las dos exposiciones. Con la Geocoreografía, la idea, además de hacer un llamado por el Tororí, es también llevar el arte a la calle, a la gente.

La actividad, que se llevará a cabo a las afueras del museo, en la plazoleta, a las 4:30 p.m., será de libre asistencia. La idea es escribir en el suelo y con los cuerpos de todos: Tororí resiste. Los cuerpos darán forma a las letras y un dron hará fotografías aéreas del mensaje.

Es una forma de arte simple, pero cargada de efectos: la gente se conoce, se encuentra, algunos hacen amistad, hay diálogos, apropiación del espacio público, concientización sobre la realidad del Tororí, en fin.

–Yo siempre digo que esto es una fomra de reclamo poético, de entender que el espacio público es nuestro y que hay diferentes formas de habitarlo, de exigir derechos y de llamar la atención sobre ciertas cosas, en este caso sobre el tororí y la importancia de las aves –dice Carolina.

Para llevar a cabo la acción se necesitan 75 personas. Las letras serán más o menos de tres metros cada una.

A lo largo de su práctica artística, Carolina ha hecho murales, libros, performances, películas, fotomontajes, esculturas colgantes e instalaciones. Independiente de la forma, hay dos cosas fundamentales en sus creaciones: los proceso y la participación.

“Ella confronta la mirada colonial y contribuye a la reconstrucción de la memoria ambiental e histórica como espacio esencial para la justicia climática y social. Caycedo invoca bienes comunes y cuerpos colectivos en lo que denomina geocoreografías, para examinar el impacto ambiental, económico, social y espiritual de las industria extractivistas, planteando interrogantes sobre el futuro de nuestros recursos compartidos y orientándose hace una transición justa”, dice en su página web.

Lea también: Visitas a talleres de artistas y previews exclusivos: MAMM renueva su programa de “Amigos” con nuevas membresías

Después de la acción habrá un tiempo para ver las exposiciones y más tarde, Ana Ruíz Valencia (curadora) y Marielsa Castro Vizcarra (curadora jefe) y Carolina Caycedo tendrán un conversatorio en la nave central del museo. Posteriormente se hará el lanzamiento del catálogo de este ciclo expositivo.

Quienes deseen participar en la acción, es preferible que usen ropa de colores vivos que resalte del suelo.