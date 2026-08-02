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Arte a la calle: una obra colectiva este martes en el MAMM ¡Participe!

La artista Carolina Caycedo liderará una acción participativa para escribir con el cuerpo. El evento será a las 4:30 p.m. La participación es libre.

  • Después de la acción participativa habrá un conversatorio en el que participarán la artista Carolina Caycedo, Ana Ruíz, curadora y Marielsa Castro, curadora jefe del museo. FOTO Rubén Díaz.
    Después de la acción participativa habrá un conversatorio en el que participarán la artista Carolina Caycedo, Ana Ruíz, curadora y Marielsa Castro, curadora jefe del museo. FOTO Rubén Díaz.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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02 de agosto de 2026
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Este martes tendrá lugar en el Museo de Arte Moderno de Medellín una acción participativa con la artista multidisciplinar colombiana Carolina Caycedo.

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Se trata de una Geocoreografía facilitada por la artista en colaboración con la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO), que busca hacer una llamado a favor de la protección del tororoí de Urrao (Grallaria urraoensis), una especie endémica de Antioquia que habita los bosques nublados y bambuzales de alta montaña del Páramo del Sol y que enfrenta amenazas derivadas de la transformación de su hábitat.

Esta acción colectiva se entrelaza con las exposiciones que están abiertas en el museo en este momento: Nos habitan pájaros y montañas y La luz el fuego y la ceniza. Caycedo participó con obras en ambas muestras, es más, su obras funcionan como una especie de bisagra entre las dos exposiciones. Con la Geocoreografía, la idea, además de hacer un llamado por el Tororí, es también llevar el arte a la calle, a la gente.

La actividad, que se llevará a cabo a las afueras del museo, en la plazoleta, a las 4:30 p.m., será de libre asistencia. La idea es escribir en el suelo y con los cuerpos de todos: Tororí resiste. Los cuerpos darán forma a las letras y un dron hará fotografías aéreas del mensaje.

Es una forma de arte simple, pero cargada de efectos: la gente se conoce, se encuentra, algunos hacen amistad, hay diálogos, apropiación del espacio público, concientización sobre la realidad del Tororí, en fin.

–Yo siempre digo que esto es una fomra de reclamo poético, de entender que el espacio público es nuestro y que hay diferentes formas de habitarlo, de exigir derechos y de llamar la atención sobre ciertas cosas, en este caso sobre el tororí y la importancia de las aves –dice Carolina.

Para llevar a cabo la acción se necesitan 75 personas. Las letras serán más o menos de tres metros cada una.

A lo largo de su práctica artística, Carolina ha hecho murales, libros, performances, películas, fotomontajes, esculturas colgantes e instalaciones. Independiente de la forma, hay dos cosas fundamentales en sus creaciones: los proceso y la participación.

“Ella confronta la mirada colonial y contribuye a la reconstrucción de la memoria ambiental e histórica como espacio esencial para la justicia climática y social. Caycedo invoca bienes comunes y cuerpos colectivos en lo que denomina geocoreografías, para examinar el impacto ambiental, económico, social y espiritual de las industria extractivistas, planteando interrogantes sobre el futuro de nuestros recursos compartidos y orientándose hace una transición justa”, dice en su página web.

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Después de la acción habrá un tiempo para ver las exposiciones y más tarde, Ana Ruíz Valencia (curadora) y Marielsa Castro Vizcarra (curadora jefe) y Carolina Caycedo tendrán un conversatorio en la nave central del museo. Posteriormente se hará el lanzamiento del catálogo de este ciclo expositivo.

Quienes deseen participar en la acción, es preferible que usen ropa de colores vivos que resalte del suelo.

¿Qué es una geocoreografía y cuál es el propósito de esta actividad?
Una geocoreografía es una acción artística colectiva en la que las personas usan sus cuerpos para crear una intervención en el espacio público. En este caso, los participantes formarán la frase “Tororí resiste” para llamar la atención sobre la conservación del tororoí de Urrao y promover la reflexión sobre la protección de las aves y los ecosistemas.
¿Cómo participar en la geocoreografía de Carolina Caycedo en el Museo de Arte Moderno de Medellín?
La participación es libre y no requiere inscripción. La actividad se realizará este martes a las 4:30 p. m. en la plazoleta exterior del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). Se recomienda asistir con ropa de colores vivos para que el mensaje sea visible en las fotografías aéreas.
¿Por qué el tororoí de Urrao necesita acciones de conservación?
El tororoí de Urrao enfrenta amenazas debido a la transformación de su hábitat natural. Esta ave endémica de Antioquia habita los bosques nublados y bambuzales de alta montaña del Páramo del Sol, ecosistemas que requieren protección para garantizar su supervivencia.
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