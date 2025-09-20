Libros, música y charlas: los días alegres que dejó la edición 19 de la Fiesta del libro en el Jardín Botánico

La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín es un evento de muchos rostros. Basta asistir varias veces, en diferentes horarios, durante sus diez días, para corroborar de primera mano que el libro es uno de los núcleos de su programación, pero no el único, gracias a dios. Esta idea crece si se conversa con actores del circuito del libro que vistan a la ciudad con motivo de la Fiesta. Editores, periodistas, escritores, editores, coinciden en la afirmación que la Fiesta del Libro y la Cultura es un evento singular en el calendario cultural del país. ¿Cuáles son las principales diferencias? A vuelo de pájaro, la gente suele mencionar dos. Primero, su carácter público. Segundo, el escenario en el que se realiza.
Le puede interesar: Ministra de Cultura responde a la polémica por venta de obras Débora Arango
A diferencia de lo que ocurre en otros lados –FilBo, por ejemplo–, la Fiesta es un evento gratuito, al que la gente puede asistir sin la barrera de pagar una boleta de entrada. Tampoco está en la obligación de comprar libros: los planes son tantos que la transacción comercial no es un elemento ineludible en la visita. Se puede asistir a los muchos talleres que ofrecen las entidades aliadas –Comfama, Comfenalco, Confiar, las universidades, las librerías, las dependencias de la alcaldía–, se puede caminar de un lado al otro, sintiendo el pulso de las horas y de la gente, se puede conversar en una silla o en un anden; se puede... También se puede, por supuesto, ir a las charlas librescas en el orquideorama, en el Aurita López, en el Humboldt. O en el Camilo Torres, de la Universidad de Antioquia, donde se presentan las estrellas del momento –iba a escribir las sensaciones del bloque, pero me contuve–. Allá estuvieron en distintos momentos Mario Mendoza y Gilmer Mesa, acompañados por sus lectores, casi todos entre los veinte y los treinta años de edad.