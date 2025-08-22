Aquí no solo se toma guaro: estas son las bebidas ancestrales antioqueñas

Este sábado finaliza A media caña, la feria organizada por Comfama que tiene como protagonistas al viche, la chicha, la tapetusa, el masato y otras bebidas ancestrales elaboradas en las distintas regiones de Colombia. Este evento gira en torno a una feria de sabores donde los asistentes pueden degustar algunos de estos fermentados, pero también se centra en los saberes y prácticas culturales que existen detrás de sus preparaciones.
A media caña nació en 2022, tras la sanción de la Ley del Viche, la bebida tradicional del Pacífico colombiano que finalmente fue reglamentada en diciembre de 2024. La notoriedad que ha alcanzado este fermento gracias a dicho reconocimiento legal ha despertado el interés por otras bebidas tradicionales en diferentes zonas del país. Estas son algunas de las que actualmente se consumen y elaboran en Antioquia.