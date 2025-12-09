Bibliotecas escolares de Medellín entran en renovación como parte de la candidatura a Capital Mundial del Libro 2027

Las bibliotecas de las 229 instituciones educativas oficiales de Medellín entraron en un proceso de transformación que busca redefinir su papel dentro de la escuela y alinearlas con los estándares de una ciudad que aspira a convertirse en Capital Mundial del Libro 2027.
La Alcaldía, con el apoyo de la Biblioteca Pública Piloto, puso en marcha esta semana el proyecto Diagnóstico y Fortalecimiento Integral de las Bibliotecas Escolares, una estrategia que pretende convertir estos espacios en núcleos de aprendizaje, lectura, cultura y ciudadanía.