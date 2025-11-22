Esta es la sala de La Piloto que guarda tesoros de más de 200 años

Como bien decía Borges, el libro es una extensión de la memoria. Y, así como leer es en parte traer al presente los tiempos pasados, preservar los textos no es más que proyectar el pasado hacia el futuro. No para que se repita, sino para no olvidar las historias de una comunidad.
Esa es la tarea que desde hace cuatro décadas realiza la Sala Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto (BPP), que –como la misma institución la ha llamado– es su corazón patrimonial, y también uno de los corazones de la investigación, la cultura y la historia antioqueña.
Este año, en el que celebra su cumpleaños número 40, este espacio conformado por más de 140.000 referencias –entre libros, periódicos, revistas, mapas, cartas y grabaciones sonoras, por mencionar algunas– se ha dedicado a recordar sus primeros días y su relevancia en la preservación del patrimonio en Medellín, Antioquia e incluso en el país.
La Sala fue fundada en 1985, y los primeros documentos que allí reposaron provinieron de la colección privada de Bernardo Montoya Álvarez, cuyos 1.500 libros y 500 folletos habían sido adquiridos por el Banco de la República y luego trasladados a la Piloto.
“A finales de los setenta, la biblioteca empezó a ser vista como un lugar en el que naturalmente debía haber fondos históricos para la investigación en la ciudad. Así comenzó a gestarse el origen de la Sala Antioquia. Poco a poco se fueron consolidando relaciones, conversaciones y necesidades entre intelectuales, profesores universitarios, historiadores, dirigentes y público en general. Todos coincidían en que la historia de la ciudad debía estar allí, y esa conciencia se instaló con rapidez”, explicó a EL COLOMBIANO Esteban Giraldo González, director de la BPP.
Además de resaltar el valor histórico de los documentos y objetos que allí reposan, Giraldo también destaca el trabajo de quienes han sostenido la Sala durante toda su trayectoria: Miguel Escobar Calle, el primer curador que tuvo; Gloria Inés Palomino, directora de la biblioteca cuando este espacio nació; Jairo Morales, coordinador de la Sala por aproximadamente treinta años; entre muchos otros.