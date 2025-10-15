¿Quiere saber qué hacen los artistas actuales? En la Unal, la Bienal inauguró la exposición Nuevas Cartografías

A mediodía del 14 de octubre, un nutrido grupo de artistas, docentes y estudiantes se reunió en la Sala U, de la Universidad Nacional, sede Medellín, para la apertura de la de las exposiciones que hacen parte de la programación de la BIAM. Esta vez se trata de una parte de la muestra Nuevas Cartografías, una selección que reúne “nuevas figuras” con “artistas con carreras sólidas, junto a artistas emergentes”, se lee en el texto escrito por Lucrecia Piedrahita y Adrián Franco Jaramillo, curadores de esta parte de la muestra, que estará abierta hasta el 25 de noviembre.
El público asistente vio obras de Alberto Builes, Asicaz Monzón - Aguirre, Camila Ospina, Camilo Bojacá, Camilo Castaño, Carlos Vera, Daniel Moná, Gabriel Bermúdez, Jhon Bayron Avendaño, Joaquín Flórez, Jorge Luis Vaca, Jorge Zapata, Juan Carlos Ledezma, Juan Gabriel Cuartas, Juan Ricardo Mejía, Mateo Sánchez, Nancy Morales, Natalia Mejía, Pablo Guzmán y Ricardo Escobar. “La exposición propone una reflexión sobre cómo el arte contemporáneo expande la visión artística para imaginar, desde distintas coordenadas, nuevos lenguajes de expresión y experimentación”, se lee en el documento mencionado.