En la universidad tuve un compañero que era gran fanático de Enrique Bunbury; en la adolescencia yo había tenido un encanto con Héroes del Silencio; aprendía a tocar la guitarra eléctrica estudiando las técnicas de Juan Valdivia, el otro pilar de la banda española: por un lado, estaba el magnetismo de Enrique, su puesta en escena, la voz gestual; más allá se encontraban las armonías, los arpegios redondos de las guitarras. Ellos dos eran Héroes, fueron el principio y el fin. Luego me radicalicé como metalero, así que no toleraba que me nombraran al aragonés. Pero ya siendo un hombre despojado de ismos —el fanatismo musical es temible— escuché el disco Gran Rex, un concierto de Bunbury en ese teatro de Buenos Aires, y caí rendido, como esta noche cuando sale al escenario en medio de un ambiente místico acodado por un acorde menor en el piano y una guitarra saturada de reverberación.

Sale al escenario, la ovación y los celulares —despreciables— en alto que no dejan ver mucho, solo intuir el magnetismo. La voz suena profunda, ya no afectada. El vibrato alto, potente. La primera canción es Nuestros mundos no obedecen a tus mapas: Soluciones imaginarias / Una voz que da las gracias / Y abandona la eterna costumbre de pedir / Las canciones ponen la mirada / Dónde los demás la retiran / Química y magia y lógica irracional. La letra es contestataria, habla de quienes viven en los bordes. Digamos los viejos. El mundo está hecho para los más jóvenes, para los que apenas abren los ojos a las responsabilidades y pueden vivir en la noche eterna; no veo a nadie menor de 30 años cerca de mí. Bunbury nos habla. Y mientras escucho pienso en una de las tesis del libro Cultura Mainstream. Cómo nacen los fenómenos de masas, de Frédéric Martel; allí se dice que los cantantes tienen más o menos siete años de fama y reconocimiento, quizá diez si empiezan muy jóvenes, pero luego el público con el que conectaron se les escapa por una trampa del sistema que los obliga a hacer canciones para adolescentes siempre, condenados al fracaso de hablarle a una generación a la que no pertenecen. ¿Quiénes burlan esa trampa? Los cantantes o las bandas que crecen con su público y renuncian a la fama estrepitosa de los más de diez millones de oyentes en Spotify, de llenar estadios de fútbol. Es decir: Bunbury nos habla a nosotros, a sus contemporáneos, tiene un público adulto, y en eso consiste este rito. No le interesa a nadie, pero este año Bunbury fue mi artista más escuchado tanto en Spotify como en Youtube, y eso se debe a que ha estado aquí en medio de los momentos más difíciles de la vida. Lo digo por la tesis anterior: escuchamos a quien nos habla, a quien vive algo parecido a nosotros y, cuando habla, su lenguaje se acerca al nuestro. Escucho a Bunbury desde hace diez años, pero cada vez con más persistencia. Admiro que empezara con una canción nueva, como quien dice “no soy una vieja gloria, tengo cosas nuevas por cantar, tengo ideas”. Como en Apuesta por el rock and roll, el aragonés continúa con su apuesta por la música. Es importante remarcarlo ahora en este concierto después de que hace más de un año cancelara una gira por cuenta de una afección extraña; se creyó que no volvería a cantar, pero se supo que lo enfermaba el humo que se aplica en los escenarios para imprimirle misterio (¿?) al espectáculo. El hombre enfermo, el hombre aquejado por algo que no controla —enfermedad o no—, otro tema del que nos habla en este concierto y en su disco Greta Garbo: del mundo en contra.

La tercera canción es Cuna de Caín y sube la pasión, el desenfreno. Bunbury sigue siendo esto: la pose del boxeador, la carrera en el escenario, la boca tan abierta, la canción como lugar del teatro, los movimientos de hombre atlético y luchador. La letra de Cuna de Caín habla de una idea arquetípica: el daño que se hacen los iguales. Y luego suena La tormenta perfecta, del último disco: Cuando algo llega / Uno está ya en otro lado / Toda la vida peleando / Levantándote de la cuneta / Esquivando flechas / Soy la diana y el blanco / Uno acaba un poco harto / Arrastrándose hasta la puerta / Este es un tiempo de mierda / Todo se está transformando / De mariposa a gusano / Atrapado en la enredadera. Hace pocos días en medio de unos tragos me dijo un amigo: “Y uno cumple treinta años y cree que se va a tragar el mundo, pero el mundo se lo traga a uno”. Con los años nos volvemos más pesimistas que Ciorán, o mejor: entendemos a Ciorán. La vida está descolocada y nosotros nos empecinamos en ese sinlugar. Pese a la letra, y gracias a la cadencia medio funk, bailo como nunca bailo, como lo hice algunas veces en privado, como gringo en fiesta, como Philip Jennings en The Americans cuando abandona su vida de espía de la KGB y busca un bar donde zapatea country por largas horas. Bailo con los ojos cerrados y digo fuerte: “Este es un tiempo de mierda”.

Me alegro de ver a Los Santos Inocentes, la banda que gira con Bunbury hace más de diez años; hace unos meses temí que no estuvieran más, porque no grabaron el Greta Garbo. La ejecución de Los Santos es limpia, como sicario con puñal. Tocan precioso, sin las trampas modernas de las secuencias en vivo, que consiste en enviar por debajo de la mezcla algunos instrumentos que se usaron en grabación. Escucho los armónicos de los amplificadores de tubos y ese pequeño detalle me hace feliz. Antes del concierto un amigo me escribió: “¿Cantará las canciones de los plagios?”. Fue un mal chiste, pero se refería a un texto que publicó el diario El País hace varios años en los que mostraban evidencias de copia en las letras de Bunbury, copias a poetas, algunos buenos, otros malísimos, como Benedetti. Pero, digan lo que digan, son interpretaciones, como aquel escritor argentino que republicó El Aleph de Borges por un mero ejercicio literario y luego terminó con una demanda de María Kodama en el bolsillo.