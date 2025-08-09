“No hace bien Petro en Twitter con sus mensajes de división constante”: presidente del Senado

Lidio García no completa su primer mes como presidente del Senado y ya tuvo no solo su primer encontrón con el presidente Gustavo Petro, sino que –como cabeza de una de las ramas del poder– está llamado a buscar salidas y ofrecer alternativas ante pleito limítrofe entre Colombia y Perú por el surgimiento de una isla.
“La soberanía de los colombianos debe ser innegociable”, advierte el parlamentario en su primera entrevista con EL COLOMBIANO. Si bien insta a una salida diplomática y advierte que el país no puede irse a guerra con el Perú, lo ocurrido con el país vecino no parece su principal preocupación.
Para García –senador liberal cercano al expresidente César Gaviria, uno de los detractores de Petro–, Colombia enfrenta hoy por hoy un cada vez más adverso y caldeado clima de polarización que, como lo evidencia lo ocurrido con el senador Miguel Uribe Turbay, ya escaló a la violencia.
“Da miedo lo que viene”, reconoce García, quien pide que haya un alto a la violencia: “No sé dónde vamos a parar y vamos a terminar en una situación peor que los años 90”, alerta, al tiempo que advierte que el presidente Petro no le hace bien al país lanzando “mensajes de división constante” a través de Twitter (hoy la red social X).
Si bien se declara abierto al debate y discusión de todas las reformas durante el último año legislativo, admite que hay incertidumbre alrededor de si el Gobierno tendrá los votos o no para sacarlas adelante. Eso sí, ratifica que, sea cual sea la decisión en democracia, hará “respetar el Congreso, la independencia de poderes” y no permitirá “que nos den órdenes”.