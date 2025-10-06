¿El Nobel de Literatura de 2025 será para un autor en español? Estos son los candidatos más sonados

Cada año, en los primeros días de octubre, las casas internacionales de apuestas y los medios noticiosos del mundo dan rienda suelta a sus facultades adivinatorias respecto al escritor que la Academia Sueca de las Letras incluirá en la lista de los Premios Nobel. Más allá de su grado de acierto –casi siempre el ganador de turno está en la lista, aunque no siempre en los primeros puestos–, estas quinielas resultan interesantes porque le permiten al lector conocer algunos autores extranjeros no muy mediáticos o, de plano, cuyas obras no han sido traducidas al español.
Siga leyendo: La trilogía del mal, el libro que desentraña el miedo, la violencia y el desamor en la Fiesta del Libro y la Cultura