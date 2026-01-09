Envigado abrió la Casa Museo Débora Arango con recorridos gratuitos

El portón blanco se abre y el ruido de la calle desaparece. Adentro, el jardín respira con la calma de otra época: plantas centenarias, canto de pájaros, sombra espesa en los corredores. Basta quedarse unos segundos para entender que no es una casa de paso. Es la Casa Museo Débora Arango, conocida como Casablanca, que este enero abrió sus puertas con visitas guiadas gratuitas para invitar a la ciudadanía a reencontrarse con una de las figuras más decisivas del arte colombiano.
Lea también: El caso Débora Arango: nuestra señora de los escándalos
La iniciativa, liderada por la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado, busca activar el año cultural desde un espacio simbólico, así que durante este mes la casa permanece abierta de lunes a viernes con recorridos guiados a las 11:00 de la mañana y a las 4:00 de la tarde, y los sábados a las once, permitiendo además el ingreso libre a los jardines para transeúntes y visitantes ocasionales. La estrategia apunta a que el museo no pierda contacto con sus públicos y se convierta en una bienvenida temprana a la programación cultural de 2026.
“La casa no se visita como una vitrina; se potencializa cuando hay una persona que te está contando el sentido de los espacios y la narrativa que tiene la casa”, explica Carlos Gaviria, historiador de la Secretaría de Cultura y uno de los guías del recorrido. Y esa mediación de la que habla es clave en un lugar que alberga una gran cantidad de elementos originales y cuya lectura exige contexto, cuidado y tiempo.