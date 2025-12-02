Gobierno firmó ley que garantiza educación artística

En un evento realizado en el Centro Nacional de Artes Delia Zapata, en Bogotá, el Gobierno Nacional sancionó la Ley Artes Al Aula, una normativa que pretende integrar las artes en los procesos pedagógicos del país. Luego de la firma del presidente Gustavo Petro, los ministerios de Cultura y de Educación deberán en los próximos seis meses trazar una hoja de ruta para que la educación artística deje de ser una asignatura opcional y se convierta en un derecho cultural.

EL COLOMBIANO conversó con la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, sobre las transformaciones concretas que traerá esta ley. Lo primero que mencionó la funcionaria fue que la ley garantizará la educación artística y cultural como un derecho en los colegios públicos del país. Además, para su puesta en marcha, los ministerios de cultura y de educación realizarán mesas técnicas en las regiones colombianas con agentes del sector artístico y educativo. Según dijo, la ley ordena que la formulación de esta política sea colectiva y descentralizada, mediante encuentros regionales que no implican recursos adicionales, pues se dedicarán exclusivamente al diseño de los lineamientos.

Kadamani señaló que el objetivo es que la educación artística consolide su presencia “de manera transversal en las disciplinas artísticas, con formación a formadores, y también desde las artes particulares y autónomas en los proyectos educativos institucionales”. Aunque aún no existe una cifra sobre el número total de profesores que se necesitarán para cubrir la totalidad de establecimientos educativos, la ministra reconoció que la demanda supera ampliamente la planta actual. “Hace falta más de la mitad para cubrir todos los colegios públicos del país”, indicó.