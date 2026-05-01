Al Alternativa Film Festival asistieron 10.000 personas

Con la entrega de sus galardones, cerró la segunda edición del Alternativa Film Festival, que por primera vez se realizó en Colombia con una asistencia superior a las diez mil personas.
Tras nueve días de programación en Medellín se presentaron 36 películas del Sur Global. En cabeza de Natalia Reyes, presidenta del jurado, se premiaron siete categorías, entre ellas la película peruana Runa Simi, dirigida por Augusto Zegarra, recibió el Focus Award, el reconocimiento dedicado a América Latina y premiado con 20 mil dólares.