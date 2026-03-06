Cine Colombia lanza el 5Pass para ver las películas nominadas al Óscar, ¿cuánto vale?

La iniciativa busca facilitar el acceso a las producciones que dominan la conversación cultural durante estos meses. Con este pase, cada persona puede asistir a cinco funciones distintas de películas que estén nominadas en la temporada de premios, siempre que se encuentren disponibles en cartelera.

La temporada de premios del cine suele venir acompañada de una misma pregunta entre los espectadores: cuáles son las películas que todos están comentando. Para quienes quieren ponerse al día con esos títulos antes de las ceremonias más importantes del año, Cine Colombia anunció el regreso del 5Pass, un paquete que permite ver cinco películas nominadas en salas de cine.

La idea es ofrecer una ruta para recorrer algunos de los títulos más comentados del año en pantalla grande, una experiencia que muchos cinéfilos consideran esencial para apreciar el trabajo visual y sonoro de estas producciones.

“Durante esta época, las audiencias quieren ver las películas que están nominadas, comentarlas y formar parte de la conversación cultural que se genera alrededor de ellas”, explicó Camilo Reina, vicepresidente de Mercadeo de la compañía.

Según el directivo, el formato del 5Pass busca que los espectadores puedan organizar mejor sus visitas al cine durante estas semanas en las que coinciden varios estrenos asociados a las premiaciones.

El pase estará disponible hasta el 31 de marzo y podrá utilizarse en los multiplex de Cine Colombia en distintas ciudades del país. Cada función dependerá de la disponibilidad de los títulos nominados en cartelera al momento de la reserva.

La promoción no aplica para las salas LUMINA, uno de los formatos premium de la cadena, pero sí para las salas tradicionales en los complejos de la empresa.

Para muchos espectadores, este periodo del año se ha convertido en una especie de maratón cinematográfica en la que se busca ver la mayor cantidad posible de películas nominadas antes de las ceremonias de premios.