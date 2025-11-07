Cinemas Procinal cumple 40 años y cambia de nombre: ahora será Cineprox

Procinal cambia y de ahora en adelante será Cineprox. Es la manera en la que esta compañía nacida en Medellín hace 40 años quiere celebrar estas cuatro décadas dedicadas al cine y al entretenimiento. Pero, ¿por qué cambiar de nombre? Desde Procinal cuentan que este cambio responde a un proceso natural de evolución. “Después de 40 años de historia, crecimiento y conexión con nuestras audiencias, iniciamos una nueva etapa que refleja nuestra consolidación y proyección hacia el futuro”, explican. Este jueves 6 de noviembre fue el lanzamiento de esta nueva etapa. El gerente general, Juan Carlos Mayungo nos confirmó que este cambio se venía gestando desde hace varios años. “Lo más importante son los modelos de atención de servicio y la propuesta de valor que tenemos, queremos evolucionar para las nuevas”. Puede leer: Medellín será la sede del Alternativa Film Festival 2026

Cineprox seguirá contando con 14 complejos de cine en el país, que suman 75 pantallas y 11.779 sillas. En los formatos de proyección se encuentran 4DX, VIP, Dolby Atmos y Screen X, muchos con experiencias inmersivas con tecnología, confort y sonido envolvente. “Nuestro foco está en la modernización de los procesos y la innovación, peleamos mucho con el tema de las filas y estamos trabajando en ello. La idea es hacer autogestión, vamos a abrir nuestro primer punto de venta de comidas en el que la gente entre, agarre su comida, haga check out y pague y también seguimos con nuestro portafolio gastronómico para entregar en salas y muy variados”, le contó a EL COLOMBIANO Juan Carlos Mayungo.

Sigue el centro cultural en Las Américas

Juan Carlos confirmó además que el tema del centro cultural en Las Américas seguirá vigente, “este formato es nuestro centro multicultural porque no solo es cine sino también poesía, literatura y más. Un espacio para conversatorios y apoyamos a los festivales y a las cintas colombianas”. Justo, uno de los reclamos en los pasados Premios Macondo fue el poco tiempo de permanencia en las salas de cine de las películas colombianas, Mayungo detalló que Cineprox quiere ser muy cercano a la industria nacional y por eso “queremos que la industria esté muy arraigada en las salas de cine nacionales porque de ahí es donde parte todo el tema del desarrollo de talento, actores, producción y sabemos todo lo que tiene la ciudad en estas áreas”. Los clientes registrados seguirán ahora con Cineprox, registran cerca de 550.000. También anunciaron la ampliación de las salas de C.C. Florida con sala VIP y todos los formatos de comida. Otros espacios que tendrá novedades serán la nueva sala VIP y pizzería que tendrá el Centro Comercial La Central y el nuevo complejo de formato premium en Rionegro, en el C. C Oriente.

La historia de Cinemas Procinal