Cristian Herrera: así fue el homenaje de la FLIP al periodista asesinado en Cúcuta

Periodistas de distintas regiones del país se reunieron en la sede de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en Bogotá, para rendir homenaje a Cristian Herrera, comunicador asesinado el pasado 6 de junio en Cúcuta.
El encuentro sirvió para recordar la trayectoria profesional de Herrera, quien dedicó 25 años al ejercicio periodístico en Norte de Santander. Durante 23 años trabajó en el diario regional La Opinión y en sus últimos dos años se desempeñó como periodista independiente, cubriendo temas relacionados con orden público, seguridad, corrupción y dinámicas criminales en la región.
Entérese: Asesinato del periodista Cristian Herrera habría sido coordinado desde una prisión