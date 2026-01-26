A 20 años de su estreno, El Descenso vuelve a cines: su director explica el origen de la inquietante historia

La película de 2005 El Descenso, dirigida por Neil Marshall, se reestrenó la semana pasada en salas de cine en Colombia, devolviendo a la pantalla grande uno de los títulos más influyentes del terror de comienzos de siglo. Dirigida por el británico Neil Marshall a partir de su propio guion, la película cuenta la historia de una Expedición integrada por seis amigas que termina de manera aterradora. Protagonizada por Shauna Macdonald, Natalie Mendoza, Alex Reid, Saskia Mulder, Nora-Jane Noone y MyAnna Buring, la película se ambienta en un sistema de cuevas en las profundidades de los Montes Apalaches, un escenario que el director define con el término “La liberación se vuelve subterránea”, una forma de describir una historia de encierro extremo en la que un grupo aislado enfrenta un entorno hostil.

Durante unas vacaciones de espeleología, el grupo queda atrapado bajo tierra cuando un desprendimiento de rocas bloquea la salida. Mientras buscan una vía de escape en un laberinto de túneles, son perseguidas por una raza de depredadores que, en otro tiempo, fueron humanoides y que se han adaptado para vivir en la oscuridad. En paralelo, Sarah, interpretada por Macdonald, intenta mantener la cordura mientras enfrenta un duelo reciente y la fragmentación del grupo. Para Marshall, las comparaciones con Soldados perros (2002) hijos inevitables. “En muchos sentidos, es la película hermana de esa cinta. Hay seis mujeres, en lugar de seis hombres, atrapadas y enfrentándose a un enemigo común, pero en lugar de unirse ante la adversidad, se vuelven unas contra otras y sus relaciones se desintegran”, contó a EL COLOMBIANO.

Desde el origen del proyecto, El director tuvo claro que no se trataba solo de una película de criaturas. “Trata sobre el descenso físico de seis mujeres contemporáneas y aventureras a las profundidades de la tierra en unas vacaciones de espeleología que salen terriblemente mal, pero también trata sobre el descenso a la locura”. También habla de la elección del entorno y del reparto femenino. "Pensé que era un entorno fantástico que apenas se había abordado en las películas de terror. Las películas de terror se desarrollan mejor en la oscuridad y no hay nada más oscuro que eso (...)Quería hacer algo con un reparto exclusivamente femenino, lo cual es bastante único en una película de acción y terror.". El guion pasó por un proceso de desarrollo de cerca de dos años. Cuenta que el primer borrador del guion “era mucho más caricaturesco; las mujeres eran un poco más estilizadas y ligeramente irreales”, pero al final la acción central no cambió en absoluto, “los personajes se fortalecieron y se volvieron mucho más reales y humanos”. Pero sin duda, el elemento más grabado de la película son las criaturas, denominadas rastreadores en el guion.Marshall las concibió como una extensión lógica del entorno.Según cuenta, "Han evolucionado en este entorno durante millas de años. Han perdido la vista, tienen un oído y un olfato agudo, y funcionan perfectamente en la oscuridad total". Para el director, su rasgo más inquietante es su cercanía con lo humano. “Hacerlos más humanos los hace más aterradores que cualquier criatura fantástica”.