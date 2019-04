Este superhéroe sí que tiene mucho humor

De Shazam y su uniforme rojo se había visto algo en televisión años atrás, en dibujos animados y con personajes reales en una serie en los años 70.

“Poderoso campeón, potente como dinamita, con la fuerza de Hércules y la velocidad del rayo”, decía la introducción del personaje que antes se llamaba Capitán Maravilla y que según las caricaturas tenía 10 años, “un cuerpo de adulto y la sabiduría de Salomón”. Así lo presentaban en la mesa de la Liga de la Justicia.

Warner Bros. Pictures rescató del olvido a este superhéroe con alma infantil en una cinta que estrenó este mes. Su protagonista es Zachary Levi, quien habló en esta conversación cedida para EL COLOMBIANO, sobre su papel.

–¿Cómo fue la experiencia de interpretar a Shazam?

–Es tan increíble haber amado a los superhéroes, cómics y videojuegos durante tanto tiempo, siempre soñando en que algún día podría interpretar a uno genuino. En algún momento pensé que había perdido mi oportunidad y ahora puedo hacer esto. Hubo un par de roles de superhéroes a lo largo de los años en los que quise participar en audiciones, o que estuve cerca y no obtuve el papel. Después de conseguir este en el que tengo a un niño de 14 años dentro, no lo cambiaría por nada. Siento que estaba destinado a serlo, soy un tipo de hombre-niño grande (risas) de muchas maneras. Funcionó perfectamente para mí, y sí, ha sido un sueño.

–¿Cuáles son los atributos que lo inspiran?

–Su corazón. El Mago elige a Billy Batson como el mortal más poderoso de la Tierra, por la fuerza, la pureza y la profundidad de su corazón, rasgos que incluso Billy no sabe que tiene. Me encantan los personajes así. Creo que debemos inspirar a las personas a ser más desinteresadas y reflexivas con respecto a sus semejantes. Y realmente me encanta poder dar vida a ese tipo de personajes. Intento caminar lo más recto que puedo en la vida y por eso me encanta él. Pero también, que tiene 14 años y se vuelve un poco tonto y joven de corazón. Y luego, por supuesto, todos los poderes de un superhéroe, que la fuerza, velocidad, volar y disparar electricidad de mis manos.