Fármacos contra la obesidad bajarían de precio

La semaglutida, mejor conocida como Ozempic, una de las moléculas antiobesidad GLP-1 más emblemáticas, podría producirse a un precio accesible para los países pobres y de ingresos medios una vez que su patente expire y se autoricen versiones genéricas, estimaron el viernes varios investigadores.
Actualmente, esta molécula se comercializa también bajo el nombre Wegovy por el laboratorio Novo Nordisk. Según un análisis realizado por investigadores del Imperial College London, la Universidad de Liverpool y la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo, podría producirse con un costo anual de entre 28 y 140 dólares.
Los GLP-1 representan uno de los avances farmacéuticos más importantes de los últimos años. Inicialmente comercializados como medicamentos contra la diabetes, estas moléculas demostraron una eficacia sin precedentes para reducir la obesidad.