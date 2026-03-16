Paisas terminó su camino en la BCL, ¿qué viene ahora para el quinteto de básquet antioqueño?

Paisas terminó su presentación en la Basketball Champions League, BCL, con una derrota ante Nacional de Uruguay 96-75, a pesar del buen rendimiento de los norteamericanos Josh Reaves y Brandon Weatherspoon, quienes marcaron 26 y 22 puntos, respectivamente.

Al final, el cuadro de Uruguay ganó la serie 2-0 y se convirtió en el cuarto equipo clasificado a la Final Four, junto al argentino de Boca Juniors y los brasileños SESI Franca y Flamengo (actual campeón).

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Aunque aún no se ha definido la sede para el evento, se conoció que Nacional se postuló para ser el anfitrión de la Final Four que establecerá el nuevo campeón de América. Por ahora las semifinales quedaron así: Nacional ante SESI Franca y la otra entre Flamengo y Boca Juniors.