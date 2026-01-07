“Nos han quitado demasiado”: el crudo testimonio de venezolana que huyó del régimen de Nicolás Maduro y ahora celebra su captura

El arresto de Nicolás Maduro tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela animó a Anaís Castro, cantautora y locutora de radio venezolana radicada en Argentina desde 2016, a contar lo que significó vivir bajo el régimen chavista.
Su historia se viralizó por la crudeza con la que describió la violencia, el miedo y la persecución que marcaron su vida antes de migrar.
Anaís compartió su experiencia en el programa argentino Perros de la calle, dos días después de la detención de Maduro el pasado 3 de enero. Allí relató cómo era vivir en Venezuela durante los años más duros del chavismo desde 2007 y qué la llevó a tomar la decisión de abandonar su país.