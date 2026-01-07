“Nos han quitado demasiado”: el crudo testimonio de venezolana que huyó del régimen de Nicolás Maduro y ahora celebra su captura

El arresto de Nicolás Maduro tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela animó a Anaís Castro, cantautora y locutora de radio venezolana radicada en Argentina desde 2016, a contar lo que significó vivir bajo el régimen chavista. Su historia se viralizó por la crudeza con la que describió la violencia, el miedo y la persecución que marcaron su vida antes de migrar. Anaís compartió su experiencia en el programa argentino Perros de la calle, dos días después de la detención de Maduro el pasado 3 de enero. Allí relató cómo era vivir en Venezuela durante los años más duros del chavismo desde 2007 y qué la llevó a tomar la decisión de abandonar su país.

“Mis compañeros vivieron la tortura durante el gobierno de Nicolás Maduro. (...) Yo salía con pánico a las calles con mi hermano para asegurarme de que no lo maten”, dijo al recordar los años de las marchas estudiantiles y las protestas contra el gobierno, episodios que, según contó, dejaron secuelas profundas en su entorno más cercano. En uno de los relatos más estremecedores, narró lo ocurrido con una amiga por participar en una protesta. “A mi amiga, no se la llevaron. Pero al día siguiente había un camión de la Guardia Nacional esperando en la puerta de su casa y se llevaron a su mamá. Cinco hombres la torturaron, la golpearon en el camión y cuando ya se arrodilló a pedir perdón y a pedir que la soltaran, la orinaron entre los cinco para que su hija dejara de incentivar a otras estudiantes de hacer lo que estábamos haciendo. Mi amiga se fue a España, nunca más volvió claramente”. Anaís también contó su propia experiencia sobre las detenciones arbitrarias y extorsiones que vivió en su país. “Me tenían desnuda frente a la Guardia Nacional secuestrada en el aeropuerto de mi propio país. Le pagué con una tarjeta de débito al tipo para que me libere. (...) La Guardia Nacional secuestró a mi mamá y a mi sobrina de 2 años porque se iban del país”, relató.