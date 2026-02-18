x

Se aplaza el Festival de Música Pa’ Gozar y Cantar 2.0 en El Campín, ¿qué debe hacer si tiene boletas?

El evento que estaba programado en el estadio El Campín el próximo 28 de febrero ahora se hará el 28 de marzo. Esto es lo que debe hacer si ya había adquirido su boleta.

  Sencia, la empresa encargada operar el estadio El Campín, informó que no habrá conciertos durante las próximas cuatro semanas en el estadio. Foto Colprensa.
    Sencia, la empresa encargada operar el estadio El Campín, informó que no habrá conciertos durante las próximas cuatro semanas en el estadio. Foto Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Por medio de un comunicado, Sencia, la empresa concesionaria encargada de desarrollar y operar un gran ecosistema urbano de arte, cultura, deporte y entretenimiento en Bogotá, incluido el Estadio El Campin, informó de la suspensión del Festival de Música Pa’ Gozar y Cantar 2.0.

El evento, que se iba a realizarse el próximo 28 de febrero, fue reprogramado para el 28 de marzo. Exactamente un mes después.

Le puede interesar: Medellín Music Week: una puerta a la industria musical

“Como parte su compromiso con la hinchada y los equipos de futbol, y atendiendo criterios técnicos orientados a la protección, recuperación y fortalecimiento de la grama del estadio posterior a su proceso de hibridación, SENCIA ha trabajado de la mano del promotor del evento para garantizar condiciones óptimas para el desarrollo del fútbol y los espectáculos futuros”, dice el comunicado de la empresa.

Más allá del festival, Sencia tomó la decisión de suspender durante cuatro semanas los conciertos en el Estadio El Campín por el mal estado de la grama. La decisión se da en respuesta al reproche de los hinchas, jugadores y directivos de los equipos de la capital por el mal estado de la cancha.

En entrevista con 6AM W, Mauricio Hoyos, presidente de Sencia, habló de lo que está pasando con la cancha. A mediados del año pasado, el estadio El Campín inició un proceso de hibridación de la grama, que consiste en combinar césped natural, aproximadamente un 90-95% y césped de fibras sintéticas inyectadas o cosidas en un 5-10%.

“La recomendación es que hay que hacer un último proceso: raspar el 100% de la grama para ver que se hayan acoplado bien y el nivel de drenaje sea óptimo (...) La cantidad de agua en Bogotá ha sido impresionante. Desafortunadamente eso no le ha permitido a la grama natural estar al 100%. Somos conscientes de que la grama no está como se la merece la afición de Bogotá”, dijo Hoyos.

La empresa ha invertido más de 1.700 millones de pesos en este proceso de hibridación, que permitirá que la grama soporte el alto tráfico entre partidos y conciertos que recibe el estadio cada año.

“El proceso nos llevará a tener una grama que funcione. No cumplimos los tiempos con el proceso de hibridación y estamos esperando que termine para tener un campo en condiciones”, dijo Hoyos en 6AM W.

¿Qué hacer con las boletas?

Más allá del cambio de fecha, Festival de Música Pa’ Gozar y Cantar 2.0 no tendrá más cambios. Se mantienen los 16 artistas inicialmente programados, entre los que se cuentan, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Paola Jara, Alzate, Arelys Henao, Francy y El Agropecuario.

Las entradas que ya fueron adquiridas conservarán plena validez para la nueva fecha, pero quienes no puedan asistir en la nueva fecha programada, el 28 de marzo, podrán solicitar la devolución de su dinero a través del operador Tuboleta hasta el 27 de febrero de 2026. Si no lo hacen antes de esta fecha, se entenderá aceptada la nueva fecha.

