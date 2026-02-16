x

Medellín Music Week: una puerta a la industria musical

Medellín Music Week es un mercado musical, un espacio de encuentro y conexión para la industria.

  • Carlos Gómez, fundador de Medellín Music Week, que cierra el domingo con el Citizen Festival, un evento de música electrónica que tendrá lugar en la UVA La Armonía la 1:00 p.m. Foto Julio César Herrera.
    Carlos Gómez, fundador de Medellín Music Week, que cierra el domingo con el Citizen Festival, un evento de música electrónica que tendrá lugar en la UVA La Armonía la 1:00 p.m. Foto Julio César Herrera.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

hace 2 horas
Esta semana, hasta el domingo, se realizará la séptima edición del Medellín Music Week, un mercado musical que busca consolidarse como un espacio para aprender a vivir de la música en cualquiera de sus formas.

Le puede interesar: Conocer a Medellín a través de la música: empieza cátedra abierta en la Biblioteca Pública Piloto

Pensado para artistas, agentes, empresarios, inversionistas y público general, el evento ofrecerá espacios de formación, creación, conexión, exhibición, comercio y más. La idea es que quienes asistan encuentren una puerta a la industria musical.

Porque hacer música es fácil, pero venderla no. Eso fue lo que entendió Carlos Gómez, fundador de Medellín Music Week, tras más de 20 años trabajando alrededor de productor, locutor, manager, profesor, administrador de discotecas, en fin.

“Hoy en día no es como antes, que una Major (Universal, Sony o Warner) te descubría y te ponía todo un equipo de trabajo a tu disposición. Ahora es al revés: hay que llegar con el trabajo hecho para que se interesen y te paguen”, dice Carlos.

Y hacer ese trabajo implica hacer mucho más que música. Es decir, la música se piensa cada vez más como un emprendimiento.

Es la realidad. La música es un mercado enorme. Para 2035 se espera que la suma de música grabada, música en vivo y otras fuentes de ingresos alcance los 196.800 millones de dólares. Hay muchos intereses puestos ahí.

Medellín Music Week está pensado para ser un punto de encuentro entre todos los que están interesados. Es decir, para hacer industria, y Medellín tiene unas bases sólidas para eso.

“Este es un jardín que se está sembrando hace cien años, y ya ha dado algunos frutos, pero en este momento empezó la cosecha. Desde esas primeras personas que trajeron a Gardel, los grandes sellos discográficos como Discos Fuentes, Ancón, Fruko y la salsa, el metal que fue revolucionario y fue reconocido en otros países cuando ni siquiera había internet, todo eso hizo posible que salieran los grandes artistas urbanos de hoy en día. Tenemos un gran ecosistema, gente con mucho talento, pero hace falta articularnos”, cuenta Carlos.

Lea también: Los Pleneros de la Cresta, una revolución sonora de Puerto Rico para el mundo

“En su séptima edición, el Medellín Music Week trasciende lo cultural para convertirse en un motor financiero, proyectando expectativas de negocios por más de 3 millones de dólares y la participación activa de 300 empresas en la rueda de negocios junto a 250 agentes representantes de 15 países; además, espera convocar a más de 10 mil personas alrededor de su variada programación. En términos de empleabilidad, la organización prevé la generación de 300 empleos directos y más de 3 mil empleos indirectos, demostrando que la música es una industria sólida y transformadora para Medellín”, dice el comunicado del evento.

El evento contará con la participación de reconocidos productores, entre ellos Juan Sinatra, Nick Hook, TEZZEL, Maff y Killabeatmaker, entre otros. También participarán la Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía, Proantioquia, Sony Music, Rimas Publishing, Ada Music Andes, Bancolombia, Comfama, TuBoleta, Arena Primavera, Discos Fuentes, Rolling Stones en Español, Cámara de Comercio de Medellín y más.

