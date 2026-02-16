Medellín Music Week: una puerta a la industria musical

Esta semana, hasta el domingo, se realizará la séptima edición del Medellín Music Week, un mercado musical que busca consolidarse como un espacio para aprender a vivir de la música en cualquiera de sus formas.

Pensado para artistas, agentes, empresarios, inversionistas y público general, el evento ofrecerá espacios de formación, creación, conexión, exhibición, comercio y más. La idea es que quienes asistan encuentren una puerta a la industria musical.

Porque hacer música es fácil, pero venderla no. Eso fue lo que entendió Carlos Gómez, fundador de Medellín Music Week, tras más de 20 años trabajando alrededor de productor, locutor, manager, profesor, administrador de discotecas, en fin.

“Hoy en día no es como antes, que una Major (Universal, Sony o Warner) te descubría y te ponía todo un equipo de trabajo a tu disposición. Ahora es al revés: hay que llegar con el trabajo hecho para que se interesen y te paguen”, dice Carlos.

Y hacer ese trabajo implica hacer mucho más que música. Es decir, la música se piensa cada vez más como un emprendimiento.

Es la realidad. La música es un mercado enorme. Para 2035 se espera que la suma de música grabada, música en vivo y otras fuentes de ingresos alcance los 196.800 millones de dólares. Hay muchos intereses puestos ahí.