Él es Darío Rada, el aficionado a los carros que está buscando el auto antiguo más bello de Colombia

Durante doce días, un grupo de expertos tendrá la tarea de responder cuál es el auto antiguo más bello de Colombia. Lo hará observando con ojo crítico los cuarenta vehículos que, desde el próximo martes hasta el 5 de septiembre, participarán en el Gran Concurso Nacional del Auto Antiguo, el primer certamen nacional que premiará al ganador según el subjetivo valor de la belleza. El creador del evento es Darío Rada, periodista de profesión, pero aficionado a los autos por vocación. Hijo de un matrimonio de seis hijos, el comunicador social asegura que su pasión por los carros viene de casa: su padre era camionero, así que desde muy pequeño aprendió a manejar y a “contemplar” esas cuatro ruedas. Lea: La historia del Cadillac 1959 que rescataron en Estados Unidos y rodará en desfile de la Feria de las Flores Rada recuerda que su primer vehículo fue, en realidad, una motocicleta que pudo comprar con el préstamo que le hicieron en su primer trabajo, que fue de mensajero. Después compró su primer carro, un modelo 1978, y desde entonces, con mucha modestia, hace la cuenta de que ha tenido 91 vehículos. El periodismo vino después. Tras presentarse a una tecnología en alimentos en la Universidad de Antioquia y no pasar, decidió estudiar Comunicación Social - Periodismo, guiado por su gusto por la radio y por la otra pasión que desde siempre ha tenido: hacer amigos. Ya como periodista, Darío pasó por medios locales y nacionales, entre ellos RCN y Caracol, informando sobre todo tipo de asuntos, desde económicos hasta culturales. Solo fue hasta 2003 cuando tomó la decisión de dejar el mundo noticioso y dedicarse a esa pasión a la que se subió desde la juventud: los carros.

Empezó escribiendo sobre vehículos y haciendo reseñas periodísticas sobre los que salían nuevos al mercado, hasta que en 2012 creó Antioquia Motor Club, un grupo de entusiastas por la conservación de los autos. Rada recuerda que en la primera reunión, hace 14 años, participaron cinco amigos para conversar sobre el Dodge Dart, que salió por primera vez al mercado en 1959, en Estados Unidos, y fue muy popular en Colombia, tanto en su versión para servicio público, es decir, como taxi, como de uso particular. Ahora, el club está conformado por alrededor de 280 personas que se reúnen cada año en Antioquia Motriz y el Pulguero Automotor, el primero realizado una sola vez al año, en el mes de diciembre, en el que se lleva a cabo una muestra de autos antiguos y clásicos. Además de estos espacios, el grupo también organiza eventos automotrices como el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos que hubo en Bello el mes pasado, en el marco de las Fiestas de Quitasol 2026, que es una muestra de la filosofía con la que nació Antioquia Motor Club. “Yo vivo convencido de que los hobbies no tienen estrato social. Aquí teníamos la idea de que la pasión por los autos antiguos era una cuestión alejada de muchas personas. Y no es así, porque es una pasión que está a la mano de cualquiera al que le guste. No necesariamente tiene que tener carro para que le guste el tema de los autos”, explica Darío.

Con eso en mente, y también con el deseo de hacer un evento más grande, de alcance nacional, fue que tuvo la idea de crear el concurso, que es el primero en el país que reconocerá el auto antiguo más bello. En total, en esta primera edición competirán cuarenta vehículos de Antioquia, del Eje Cafetero y Bogotá. Todos los participantes estarán exhibidos en el Centro Comercial Unicentro, donde el panel de jurados los evaluará, al igual que lo hará el público, que puede votar por medio de un código QR. Se elegirán así los diez semifinalistas y después serán escogidos tres finalistas. Uno de los autos que más emociona a Rada, que hace parte de los competidores, es unos Rolls-Royce de finales de los ochenta, modelo poco común en las calles de Medellín y hasta en los desfiles de Autos Clásicos y Antiguos de la Feria de las Flores. Le puede interesar: Así se vivió el Desfile de Autos Clásicos en Medellín: 140 mujeres al volante y récord de vehículos También destaca un Renault 9 que ha sido restaurado y reformado durante los últimos meses en un taller ubicado en Zamora, ya que en el concurso habrá una categoría especial que busca rendir homenaje al trabajo de aquellos que se dedican a este oficio. Aunque la belleza no es cosa fácil de definir, lo que sí describe Rada rápidamente son los atributos de “un buen carro”. Buen mantenimiento, cambios periódicos de aceite y filtros, repuestos y productos originales y atención de mecánicos especializados según cada sistema del vehículo hacen parte de su ranking, que concluye advirtiendo que “no hay marcas malas; hay malos tenedores de carros”.

Bloque de preguntas y respuestas