Alex Campos y otros artistas se unen en concierto en Medellín y Bogotá para impulsar el apadrinamiento de niños

Conectando Corazones es una serie de conciertos de música cristiana que, además de reunir a artistas reconocidos, abre la puerta para que los asistentes inicien procesos de apadrinamiento a niños y niñas en condición de vulnerabilidad, con el apoyo de diferentes artistas y entidades. World Vision trabaja en el acompañamiento de comunidades vulnerables, especialmente en niñez. En este caso, el objetivo es movilizar a jóvenes, familias y comunidades para que se vinculen al acompañamiento de niños y niñas vulnerables. “Todos los días trabajamos para que niñas y niños en situación de vulnerabilidad tengan un futuro diferente, con oportunidades reales. Este concierto es una invitación a que más personas se sumen a ese propósito desde un lugar tan poderoso como la emoción que genera la música. Porque cuando los corazones se mueven, las historias cambian”, señaló Natalia Gómez de World Vision Colombia. Entérese: Tambores y clásicos: Jorge Drexler trae su gira Taracá a Medellín en septiembre

¿Quiénes son los artistas qué estarán en “Conectando Corazones”?

El cartel reúne voces con trayectorias distintas, pero complementarias dentro del género. Alex Campos es uno de los nombres más reconocidos del género en el país, con más de dos décadas de carrera. Su música se mueve entre el pop y la balada, con letras que suelen hablar de procesos personales, fe y resiliencia. Este artista, ha logrado conectar tanto con públicos religiosos como con oyentes más amplios.

El dúo musical “Tercer Cielo”, formado por Juan Carlos Rodríguez y Evelyn Herrera, es uno de los proyectos más internacionales del género, conocidos por su estilo pop contemporáneo con mensajes espirituales y canciones que han cruzado fronteras en América Latina. Lea también: De cantar en TransMilenio a presentarse en el Atanasio: Andrés Cortés abrirá el concierto de Grupo Firme en Medellín

Además de contar con la presencia de Redimi2, pionero del rap cristiano en español. Su estilo se aleja de lo tradicional dentro del género cristiano, con letras que dialogan con los públicos más jóvenes. Y Miel San Marcos, una agrupación enfocada en la música de adoración congregacional.

¿Cómo funciona el proceso de apadrinamiento?

El modelo de apadrinamiento apunta a procesos sostenidos en el tiempo, que acompañan el desarrollo de niños, niñas y sus comunidades. Eso implica acceso a mejores condiciones en áreas como educación, bienestar y entorno social, a través de programas continuos. Según la organización, los asistentes podrán iniciar el proceso en menos de dos minutos, con acompañamiento en el lugar. Esto incluye orientación directa para entender el compromiso, resolver dudas y formalizar el apoyo. La intención es eliminar la idea de que ayudar implica trámites complejos o lejanos.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Conectando Corazones?

El evento tendrá dos fechas consecutivas, el Viernes 17 de abril se realizará en Medellín, en el Centro de Espectáculos La Macarena y el Sábado 18 de abril en Bogotá, en el Centro de Convenciones G12. Se habla de “música que transforma” porque precisamente la propuesta busca ir más allá del concierto, que mientras suena una canción, el público puede tomar una decisión que impacte directamente la vida de un menor. En esa conexión entre emoción y acción se sostiene toda la iniciativa. La organización, lo explica cómo escuchar, sentir y...actuar. Siga leyendo: “Este es el proyecto más ambicioso de mi carrera”: Gusi presenta Vallenato Social Club con 12 colaboraciones Bloque de preguntas y respuestas