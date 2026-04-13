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Está abierto el Concurso de Cuento Infantil de Movilidad Sostenible ¡Participe!

Hasta el primero de mayo podrán inscribirse niños entre 6 y 12 años.

  • El concurso cuenta con dos categorías para menores de 6 a 9 años y de 10 a 12. Foto cortesía.
    El concurso cuenta con dos categorías para menores de 6 a 9 años y de 10 a 12. Foto cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Hasta el viernes 1 de mayo estará abierta la inscripción para la décima edición del Concurso de Cuento Infantil de movilidad sostenible. Para participar, los niños y niñas deberán crear un cuento donde la movilidad sostenible sea el eje central de la historia.

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“Los participantes deben tener entre 6 y 12 años, para convertirse en protagonistas de la transformación urbana de la ciudad a través de sus letras, ideas y dibujos, que reflejen los deseos y anhelos sobre la movilidad que se sueñan en las próximas décadas”, dice el comunicado de la Administración distrital.

Para garantizar la inclusión y facilitar la participación de los interesados en el concurso, se habilitaron formatos como narraciones en audio para niños con discapacidad visual o motriz, videos en Lengua de Señas Colombiana (LSC) para niños con discapacidad auditiva y textos en sistema Braille.

“El cuento es una ventana hacia la creatividad, un espacio donde la imaginación cobra vida y donde las niñas y los niños pueden soñar con la ciudad en la que desean vivir. En esta décima edición del concurso, los invitamos a embarcarse en las travesías que mueven la ciudad, explorando cómo se imaginan la movilidad y cómo sus ideas pueden transformar a Medellín en un lugar cada vez más responsable con el entorno”.

El concurso cuenta con dos categorías para la premiación y tres ganadores por categoría. Así, en la categoría 1 podrán participar menores de 6 a 9 años y en la categoría 2 lo harán los menores entre 10 y 12 años. Los ganadores recibirán como premio una bicicleta. La premiación se hará el sábado 30 de mayo.

Los interesados en participar pueden inscribirse a través de la página web de la alcaldía o consultar más información en @cultura.med.

Libros sin fronteras

Por otra parte, la Administración Distrital, a través del Sistema de Bibliotecas Públicas, impulsa la estrategia Libros sin Fronteras, una de las iniciativas más relevantes para garantizar el acceso ciudadano al conocimiento.

Este programa que ya suma más de 11 años, ha permitido cerca de 1.400.000 préstamos de textos literarios entre las bibliotecas de las comunas y corregimientos, beneficiando a 98.000 usuarios registrados.

Libros sin fronteras, permite solicitar libros disponibles en cualquier biblioteca pública y recibirlos en la sede más cercana en pocos días. La estrategia está disponible en 30 bibliotecas públicas distribuidas en las 16 comunas y los cinco corregimientos. Para acceder a libros se requiere estar afiliado al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

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“Ahora, con Medellín como Capital Mundial del Libro 2027, seguimos ampliando el acceso a los procesos de lectoescritura. Con esta iniciativa se permite a la ciudadanía solicitar libros disponibles en cualquier biblioteca del sistema o filiales de la Biblioteca Pública Piloto. Nuestro propósito es seguir apostando por iniciativas que cierren las brechas de acceso y nos permitan tener libros en todas partes para todos los ciudadanos y visitantes”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

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