Hay 560 mentes brillantes en Medellín: les contamos tres historias de niños con talento extraordinario

Desde siempre la palabra –mejor, la noción– de genialidad causa asombro. Cada vez que pienso en la palabra me viene a la memoria la escena de Amadeus, la película de Milos Forman. Resumo: Antonio Salieri aprovecha la visita de Mozart para presentarle una pieza musical en la que trabaja desde hace varios años. Lo hace ante el rey y sus lacayos. Mozart escucha la pieza, se sienta al piano y –zas– la mejora completamente en un par de segundos. La genialidad es el don que los dioses o los genes o el azar le conceden a unos pocos. Simple y tremendo.
En Medellín hay –de momento– 560 estudiantes de instituciones educativas oficiales que tienen capacidades o talentos excepcionales. En estricto sentido, no son genios (al genio lo avala un descubrimiento, una invención, una sinfonía), pero podrían serlo. Estos niños aprenden más rápido que sus compañeros, tienen curiosidades que superan las de su edad. De alguna forma, sobresalen en áreas académicas, artísticas, científicas, deportivas, creativas o de liderazgo.
Están inscritos en la Línea de Capacidades o Talentos Excepcionales. Carolina Franco Giraldo, secretaria de Educación de Medellín, le contó a EL COLOMBIANO que la identificación de estos estudiantes se realiza directamente en las instituciones educativas, a través de docentes y maestras de apoyo de la Unidad de Atención Integral, que cuentan con protocolos y herramientas para adelantar valoraciones, diagnósticos y procesos de acompañamiento. A partir de este trabajo, se diseñan planes personalizados que incluyen ajustes razonables y rutas de formación acordes con las capacidades cognitivas y los talentos específicos de cada estudiante, sin separarlos de sus grupos de clase.
El acompañamiento también se extiende a las familias, que reciben orientación socioemocional y pautas de apoyo para fortalecer la corresponsabilidad en los procesos educativos. Además, algunos estudiantes son presentados con fundaciones, corporaciones y otras instituciones que potencian talentos específicos en áreas particulares, entre ellas la robótica, matemáticas, química y ciencias, con proyección a oportunidades académicas y de formación posteriores al bachillerato.
Para la psicológa Diana Ortiz, directora de los posgrados en educación de la Universidad EAN, estos casos no deben entenderse únicamente desde la idea del “niño genio”, sino desde una mirada integral del desarrollo infantil.
Según la especialista, los niños excepcionales muestran habilidades significativamente superiores a la media del desarrollo típico, ya sea en el aprendizaje académico, la creatividad, las artes, la interacción social u otros dominios.