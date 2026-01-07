La historia de David Uclés, el escritor español que ganó el Premio Nadal y por el que se “pelean” las editoriales

La historia del escritor español David Uclés tiene encima tantos rechazos de editoriales como kilómetros recorridos en España para construir la novela que lo llevó al éxito literario y, literalmente, le cambió la vida.
En 2024, este autor jiennense (Jaén, España, 1990) fue uno de los más leídos en España gracias a su novela La península de las casas vacías (Siruela), que narra la guerra civil española en clave de realismo mágico y que a la fecha suma más de 300.000 ejemplares y sigue contando. Hacer esta novela le tomó 15 años y además recorrió 20.000 kilómetros para conocer la geografía de la Guerra Civil.
A mediados de ese 2024 el libro por fin veía la luz y El País de España entrevistó al autor desconocido que lanzaba esa “prometedora novela de 700 páginas sobre un tema no muy común en su franja de edad”. Y como cuentan en este diario, ya en un año y medio pasó de cero a cien y se convirtió en una “figura ubicua en el panorama literario” tras 29 ediciones de su libro, que justo empezó a convertirse en un fenómeno en la Navidad de 2024.