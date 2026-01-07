La historia de David Uclés, el escritor español que ganó el Premio Nadal y por el que se “pelean” las editoriales

La historia del escritor español David Uclés tiene encima tantos rechazos de editoriales como kilómetros recorridos en España para construir la novela que lo llevó al éxito literario y, literalmente, le cambió la vida. En 2024, este autor jiennense (Jaén, España, 1990) fue uno de los más leídos en España gracias a su novela La península de las casas vacías (Siruela), que narra la guerra civil española en clave de realismo mágico y que a la fecha suma más de 300.000 ejemplares y sigue contando. Hacer esta novela le tomó 15 años y además recorrió 20.000 kilómetros para conocer la geografía de la Guerra Civil. Puede leer: Ya hay fecha e invitados confirmados para el Festival del Libro Infantil 2026 A mediados de ese 2024 el libro por fin veía la luz y El País de España entrevistó al autor desconocido que lanzaba esa “prometedora novela de 700 páginas sobre un tema no muy común en su franja de edad”. Y como cuentan en este diario, ya en un año y medio pasó de cero a cien y se convirtió en una “figura ubicua en el panorama literario” tras 29 ediciones de su libro, que justo empezó a convertirse en un fenómeno en la Navidad de 2024.

Ahora Uclés acaba de ganar el Premio Nadal, uno de los más prestigiosos de España, que llegó a su edición 82 y lo hizo con su nueva novela La ciudad de las luces muertas. Un símbolo más de la historia de paciencia de este joven escritor que venía pidiendo pista hacía muchos años. Justo detalla El País como Uclés participó en el Nadal desde 2010 hasta 2020 “cada año, hasta que desistió de su empeño”.

¿De qué trata su nueva novela La ciudad de las luces muertas?

En este nuevo libro de Uclés, la luz se va en Barcelona todo un día, la solar y la artificial. Solo sobreviven una sutil claridad que nadie sabe de dónde procede y el resplandor del fuego. Las Barcelonas que han existido convergen y se superponen en el mismo lugar: reaparecen edificios desaparecidos y surgen otros del futuro. Puede leer: Fernanda Trías gana por segunda vez el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz El suceso provocará que un puñado de escritores y artistas vuelvan a la vida y se crucen en encuentros improbables. “Así, Picasso hará llorar a Simone Weil y Cortázar retratará a Laforet; Bolaño se adelantará a su muerte, García Márquez huirá en una barca y George Orwell protegerá a Montserrat Caballé. En medio de esta ruptura del tiempo, un fotógrafo capaz de revelar con su cámara lo que aún no ha ocurrido y muchos otros personajes unirán sus artes para intentar comprender qué ha pasado y cómo recuperar la luz perdida”, detalla la reseña.

Este premio lo concede la editorial Destino, que hace parte del grupo Planeta y le concedió al autor 30.000 euros. Su exitoso libro previo lo hizo con la editorial Siruela y ahora con este premio “Destino arrebata a Siruela una de sus firmas estrella”, detallan en El País. De recibir muchísimos noes de las editoriales a que ahora se “peleen” por él. Así de peculiar ha sido el destino de David Uclés que ahora goza de un reconocimiento que incluso sobrepasa su humanidad.

