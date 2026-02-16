Un poema olvidado en una carpeta cambió la carrera literaria de la paisa Diana Pizarro

La poeta Diana Pizarro Cano recuerda el momento en que comenzó su carrera literaria. Fue así: revisaba unos documentos al lado de su jefe, se levantó de la mesa para traer unos papeles de la fotocopiadora. A su regreso, la jefe leía un poema de Diana, escrito a mano en una hoja que se coló en la carpeta. Al principio, ella se molestó por la intromisión. Sin embargo, el enojo pasó cuando la jefe la invitó a enviar sus versos a una convocatoria del Festival de Poesía de Medellín. Entonces, en sus treinta, Diana era una abogada que en los tiempos libres escribía versos, alentada por los recuerdos de las declamaciones de sus abuelos. El trabajo recibió un reconocimiento y desde entonces ella ha publicado los poemarios Ojos de Gata, Trashumante y Sombra y Lucernario.
