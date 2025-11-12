Director de orquesta paisa, Juan Montoya, estrenó una obra de su autoría en México

El 1 de noviembre, en la sala Linda Ronstadt de Arizona, el director sinfónico colombiano Juan Montoya dirigió el concierto Día de los Muertos: una celebración de la vida. El programa incluyó piezas del tipo de Flor de Espino, de Rubén Fuentes Gassón; La Guapachosa, de Rosy Arango; El Cascabel, Serenata Huasteca, de José Alfredo Jiménez, entre otros.
Pero además de dirigir la orquesta, Montoya presentó la Obertura Michoacana, una obra sinfónica compuesta por él y que ratifica el talento de los directores de orquesta colombianos alrededor del mundo.
El concierto contó, además, con la participación de Tlén Huicani, agrupación reconocida por su interpretación del Son Jarocho; el Mariachi Aztlán de Pueblo High School, integrado por jóvenes músicos.