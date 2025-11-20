El barrio en el cine, una conversación entre Gilmer Mesa y Víctor Gaviria ¡Agéndese!

Para ver y pensar el barrio desde todas las perspectivas, el Grupo de Estudios Fílmicos de la Universidad de Antioquia propone dos conversaciones con cuatro grandes invitados: el escritor Gilmer Mesa, el cineasta Víctor Gaviria, la fotógrafa Juliana Restrepo y el músico, autor y gestor cultural Carlos Bravo.

Le puede interesar: Un libro que rescata del olvido la historia de una masacre en Pueblorrico (Antioquia) obtuvo el Premio Simón Bolívar de Periodismo

Los conversatorios serán este viernes 21 de noviembre en el auditorio 10-222 de la Universidad de Antioquia. La jornada arranca a las 4:00 p.m. con “Narrativas de Ciudad”, una conversación entre Gilmer Mesa, Juliana Restrepo y Víctor Gaviria, y cierra con la charla “Medellín a paso punk”, entre Juliana Restrepo y David Bravo.

Estas dos actividades hacen parte de la programación del VIII Encuentro de Estudios Fílmicos, organizado por el grupo. La primera jornada de conversaciones, de corte más académico, tuvo lugar el pasado 13 de noviembre.