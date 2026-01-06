Más allá de Delcy: el rol de su hermano Jorge Rodríguez en el nuevo equilibrio de poder en Venezuela

Un apellido ha ganado un peso indiscutible en el tablero político venezolano tras el impacto internacional que produjo la captura de Nicolás Maduro: Rodríguez. Durante años asociado al círculo más estrecho del chavismo, hoy ese nombre vuelve al centro del poder, pero con una precisión distinta. Más allá de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta, es Jorge Rodríguez quien aparece como el verdadero articulador del momento político que atraviesa el régimen.
Si Delcy encarna la continuidad formal del poder, Jorge representa su arquitectura. Reelecto presidente de la Asamblea Nacional, operador político de larga data y negociador en los momentos más críticos del chavismo, Rodríguez concentra una cuota de poder que no depende únicamente del vínculo familiar, sino de su control sobre el engranaje institucional y legislativo del Estado.