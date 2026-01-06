Tres mujeres fueron asesinadas en la primera masacre de 2026 en Santander de Quilichao, Cauca

Santander de Quilichao, en el norte delCauca, registró la primera masacre de 2026 en Colombia, tras dos hechos violentos que dejaron tres mujeres asesinadas.
Loshomicidios ocurrieron el pasado 3 de eneroy fueron clasificados como una sola masacre, según el reporte oficial de Indepaz.
El primer crimen se registró cuando hombres armados llegaron hasta un establecimiento comercial del municipio y asesinaron a Irma Yulie Erazo Reina, quien administraba el lugar.
De acuerdo con la información conocida, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el sitio. Posteriormente,el velorio de la víctima también fue atacado.