“Sí, efectivamente, estas cartas son una especie de laboratorio, de cocina. Es decir, sobre todo en los años iniciales, en la década del 60, hay ahí reflexiones, lecturas mutuas que incluyen, por supuesto, elogios, a veces superlativos, entusiasmos, pero también hay reservas y críticas. Hay algunas cartas que son ejemplares en la transparencia de aquello que permite la amistad. Es decir, decirle lo que me gusta y lo que no me gusta. Por ejemplo, hay una carta de Cortázar a Fuentes cuando lee el manuscrito de Cambio de piel , que tiene observaciones de un lector entusiasta, pero también con algunas reservas.

El volumen de cartas que hemos podido recuperar refleja ese proceso. Es decir, empiezan gradualmente, luego hay unos años de máxima correspondencia, que luego va disminuyendo hasta casi extinguirse. En parte porque esa amistad se fue resquebrajando, pero, también, porque cada uno fue tomando rumbos diferentes. Algunos eran grandes escritores de cartas, otros no tanto. Cortázar, por ejemplo, mantuvo una correspondencia con ellos, pero también con otros. Hay cinco tomos de cartas de Cortázar. García Márquez, por su lado, escribía menos cartas. De manera que la segunda parte de la correspondencia es mucho menos numerosa y yo diría incluso menos trascendente en términos de la historia de este grupo de escritores”.

¿Qué imagen le queda de cada uno de los autores? ¿Qué tipos de corresponsales fueron Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez?

“Para quienes nos acercamos a estos materiales, cuesta a veces distanciarse con la debida objetividad, porque luego conocemos las trayectorias que siguieron. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros los editores, pero, por supuesto, también los lectores, es imaginarnos en ese momento, retrotraernos a los finales de los años 50, cuando ellos eran unos desconocidos. Vargas Llosa en el 58 era un estudiante en Madrid, que no sabía qué hacer con su vida, y se va a París y empieza a trabajar en cualquier cosa. Cortázar había publicado, pero estaba lejos de ser el escritor consagrado. García Márquez había publicado dos o tres libros a fines de los 50 o a comienzos de los 60, que habían pasado casi desapercibidos, aunque alguna gente prestó atención. Fuentes fue quien tuvo un éxito más temprano, con La región más transparente. Además, Fuentes estaba involucrado en el ambiente cultural mexicano, dirigía una revista y era muy activo. En términos de la conformación de redes, de grupos, de contactos, definitivamente Fuentes, de los cuatro, era el más activo.

Cada uno venía de un mundo diferente, que es otra cosa curiosa, porque pudo haber sido de otra manera. Pudo haber habido dos argentinos y dos mexicanos. Pero no. Fueron cuatro escritores de cuatro países diferentes, con cuatro maneras de usar el castellano y con cuatro personalidades, hasta cierto punto diferentes. Lo que queda claro es que durante varios años, a lo largo de la década del 60, los cuatro empiezan, sin decirlo explícitamente, a pensar en los otros tres como parte de un grupo de amigos, de escritores y de intelectuales, que compartían muchas cosas.

Nosotros hemos contabilizado las cartas de uno a otro, en las que se menciona a un tercero o incluso a los cuatro. Digamos, Fuentes le escribe a Cortázar y le dice “hoy estuve con Gabo y pasado mañana voy a cenar con Mario”, y ya está. Ellos mencionan a otros escritores, naturalmente, y ellos mismos tenían correspondencia también con otros amigos. Pero lo que las cartas demuestran, leídas consecutivamente, en orden cronológico, es cómo se fue forjando ese compadrazgo, esa pachanga de compadres, como la llamó García Márquez en algún momento.

De manera que las personalidades eran diferentes. La de Fuentes fue muy expansiva, obsesiva, quería abarcarlo todo. Cortázar fue más discreto y allí que tuviera más tiempo de escribir tantas cartas. Vargas Llosa, digamos, es disciplinado, pero disciplinado hasta la obsesión. Y eso hace que a los 33 años ya había publicado tres obras maestras. García Márquez, en fin, fue gradualmente preparándose para esa obra maestra que es Cien años de soledad, que es el momento cumbre del Boom. Ese año es clave, el 67 en la historia de la literatura latinoamericana.

Y García Márquez no escribió muchas cartas, mucho menos las guardó, casi no hay cartas a García Márquez porque no tenía esta obsesión que sí tuvieron Fuentes y Vargas Llosa, de guardar todo. Los archivos de Fuentes y Vargas Llosa son impresionantes”.

¿Por qué publicar un libro del boom a esta altura? ¿Qué siguen significando estos autores para la cultura en general de América Latina?

“Fue un fenómeno que trascendió la figura de estos cuatro autores. Fue un momento bastante más amplio, más plural. No hay un consenso en fechar cuándo empieza ni cuándo termina. No hay un consenso en los nombres de quienes deben estar incluidos. Tampoco hay un acuerdo de incluir a la generación de Asturias, Carpentier y Borges, que fueron una especie de precursores, al menos para ciertos críticos. Obviamente José Donoso y Guillermo Cabrera Infante fueron parte del Boom.

Desde ciertos sectores se atacó al boom por considerarlo un fenómeno comercial, creado por editores ávidos de vender. Por supuesto para publicar tiene que haber editores. No hay manera de que no sea así. Pero como dijo Cortázar en alguna oportunidad: “A nosotros no nos hicieron los editores. Los editores nos descubrieron e hicieron dinero con nuestros libros”.

Cien años de soledad, por ejemplo, se escribió en Ciudad de México, en condiciones poco propicias. La ciudad y los perros la escribió Vargas Llosa en medio de una vida bastante precaria. Entonces el Boom tiene una dimensión editorial, por supuesto, pero también es un fenómeno que pocas veces se ha repetido.

En él confluyeron escritores de gran talento, que produjeron obras de gran envergadura. Eso es lo que a mi juicio lo hace irrepetible. Las condiciones que lo hicieron posible ya no existen. Y como hemos escrito en la introducción, la Revolución Cubana fue uno de los elementos más importantes para crear las condiciones que hicieron posible el Boom. No para crear condiciones que hicieron posible que algunos escritores escribieran grandes libros. Eso tiene que ver con el talento, la disciplina, el esfuerzo. Pero este fue un boom también, como lo dijo García Márquez, de lectores. Y de lectores no solamente en lengua castellana, sino en otras lenguas. Y eso tiene que ver con el interés que la Revolución Cubana generó sobre América Latina. Hay una confluencia aquí de factores que lo hicieron posible y que son irrepetibles.

Para entenderlo usamos la metáfora de la orquesta. Se trató de una orquesta con enorme talento distribuido a lo largo de distintos países. Pero dentro de esa orquesta había un cuarteto que destacaba. Y creemos que es un dato que nos puede gustar o no, pero está claro. Cuando se habla del boom, si hay cuatro nombres que nadie va a negar que son parte de ese fenómeno, son esos cuatro. No cabe la menor duda de que estos cuatro son los abanderados”.