Mario Mendoza confesó su amistad con el asesino de 29 personas en Bogotá

Tras los acontecimientos ocurridos el 4 de diciembre de 1986, cuando Campo Elías Delgado asesinó a 29 personas e hirió a 15 más en tres sitios de Bogotá, el escritor Mario Mendoza, quien en ese entonces era estudiante universitario, empezó a vivir su propio infierno. Durante un tiempo, antes de los eventos, Mario Mendoza mantuvo contacto con Campo Elías Delgado, intercambiando lecturas para sus proyectos literarios, por lo que después de la masacre, Mario fue señalado como 'el amigo del asesino'. Pasaron más de 15 años hasta que logró exorcizar lo vivido gracias a 'Satanás', novela con la que ganó el Premio Seix Barral en 2002, y la que tiene como inspiración lo ocurrido aquella noche del 4 de diciembre de 1986. De ese libro, Andrés Baiz realizó ya una película, y ahora, Netflix ya tiene listo el lanzamiento de la serie Estado de Fuga, inspirada en la relación que tuvo el autor de la masacre, con un joven estudiante, quien tuvo que vivir con el estigma de ser amigo del monstruo, sin saber si quizás, él mismo pudo haber sido otra de sus víctimas. Hace poco, se lanzó una edición conmemorativa de su novela Satanás, que incluye una serie de textos del propio autor, en torno a su experiencia con Campo Elías Delgado, así como la figura del asesino relámpago.

“Hay una profunda relación entre el spree killer o el asesino itinerante, y de alguna manera lo que Édgar Allan Poe que es el horror de la conciencia. Hay una profunda comunicación entre esos dos conceptos”, comentó Mario Mendoza al presentar esta nueva edición que cuenta con 50 páginas más, “donde el lector se tropezará en la relación que existe entre la ciudad industrial y el nuevo tipo de asesino que está surgiendo y cada vez está más en boga. Solo este año se han presentado más de 300 tiroteos en Estados Unidos”. Allí recuerda que sólo días después de la Masacre de Pozzetto, llenó un cuaderno con todos los detalles que podía recordar de sus encuentros con Campo Elías, el asesino múltiple, el excombatiente de Vietnam y estudiante de literatura que soñaba con dedicarse a la escritura.