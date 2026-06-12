Emmanuel Rivero Famá ganó la competencia de canto del Festival de Tango de Medellín

El cantante argentino Emmanuel Rivero Famá ganó el primer lugar en la categoría de canto del Festival Internacional de Tango de Medellín. En el momento en el que supo el veredicto del jurado, Emmanuel sintió que el premio no solo le correspondía a él sino a la gente que le dio una mano para llegar a Medellín.
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La historia es esta. Nacido en San Rafael, Mendoza, y radicado en Buenos Aires, hace unas semanas Emmanuel recordó que la convocatoria para el festival de tango de la ciudad cerraba por esos días. “Faltaban unos 15 minutos para que cerraran las inscripciones y me puse a preparar el material que pedían. Una semana después recibí la noticia de que había quedado preseleccionado para la semifinal”, recordó el artista.
Sin embargo, la alegría estuvo acompañada por una dificultad: los costos del viaje. Ante la imposibilidad económica de desplazarse a Colombia, acudió a las redes sociales. Publicó un video contando su situación y pidió apoyo a quienes seguían su trabajo artístico. La respuesta superó sus expectativas. “Hubo gente que propuso que cada uno aportara un poquito. Entre todos fuimos sumando y terminamos armando algo grande. Gracias a eso logramos llegar a Medellín”, explicó.