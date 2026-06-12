Emmanuel Rivero Famá ganó la competencia de canto del Festival de Tango de Medellín

Sin embargo, la alegría estuvo acompañada por una dificultad: los costos del viaje. Ante la imposibilidad económica de desplazarse a Colombia , acudió a las redes sociales. Publicó un video contando su situación y pidió apoyo a quienes seguían su trabajo artístico. La respuesta superó sus expectativas. “Hubo gente que propuso que cada uno aportara un poquito. Entre todos fuimos sumando y terminamos armando algo grande. Gracias a eso logramos llegar a Medellín” , explicó.

La historia es esta. Nacido en San Rafael, Mendoza, y radicado en Buenos Aires, hace unas semanas Emmanuel recordó que la convocatoria para el festival de tango de la ciudad cerraba por esos días. “Faltaban unos 15 minutos para que cerraran las inscripciones y me puse a preparar el material que pedían. Una semana después recibí la noticia de que había quedado preseleccionado para la semifinal” , recordó el artista.

El cantante argentino Emmanuel Rivero Famá ganó el primer lugar en la categoría de canto del Festival Internacional de Tango de Medellín . En el momento en el que supo el veredicto del jurado, Emmanuel sintió que el premio no solo le correspondía a él sino a la gente que le dio una mano para llegar a Medellín.

La experiencia tuvo un desenlace aún más emotivo cuando su nombre fue anunciado como ganador de la competencia. Para Rivero, el reconocimiento no pertenece únicamente a él. “Ese premio no lo siento solamente mío, sino también de toda esa gente que se comprometió. Fue una explosión de emoción porque veníamos con una ilusión colectiva”, afirmó.

El artista, que lleva 18 años dedicado al canto, combina su carrera musical con otras pasiones profesionales. Es locutor nacional de radio y televisión en Argentina y recientemente obtuvo también la certificación de tripulante de cabina de pasajeros. Aun así, asegura que su apuesta principal sigue siendo la música.

Durante su participación en el festival interpretó Pasional, un clásico compuesto por Mario Soto en la letra. Aunque reconoció que se trata de una obra frecuente en las competencias de tango, consideró que reunía las condiciones interpretativas necesarias para destacar en el certamen.

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Además de la competencia, Rivero destacó el vínculo histórico y cultural que Medellín mantiene con el tango. Dijo que para los amantes del género y especialmente para los admiradores de Carlos Gardel, la ciudad es un referente internacional.

El cantante aseguró que le sorprendió el conocimiento que tienen los jóvenes y aficionados locales sobre la historia del tango y sus intérpretes. A su juicio, Medellín se ha convertido en uno de los lugares donde el género recibe mayor valoración, gracias a eventos como el Festival Internacional de Tango y a los procesos de formación artística que mantienen viva esta tradición musical.