El pintor colombiano Esteban Ocampo lleva su obra a una de las galerías de arte digital más prestigiosas del mundo

La pasión por el fútbol colombiano se transforma en arte con la llegada de la obra del pintor Esteban Ocampo a Samsung Art Store, marcando la primera colaboración de un artista colombiano en esta galería digital global.

La pieza seleccionada para Samsung Art Store retrata el sentimiento colectivo de quienes han crecido viendo jugar a la Selección Colombia. “Quise traducir en una imagen todas esas emociones que he sentido viendo a la Selección desde niño: la alegría, el orgullo, el amor por mi país y la conexión con mi familia y amigos. Son momentos que duran milésimas de segundo, pero que se quedan grabados para siempre”, expresa Esteban Ocampo.

Para Samsung, esta colaboración es una muestra de cómo la tecnología puede ampliar el alcance del arte sin restarle autenticidad. “El fútbol hace parte esencial de la vida de millones de colombianos y los televisores son la ventana a esos encuentros que reúnen a familias y amigos. Esteban logra capturar esa esencia en su obra, y quisimos llevarla a más personas a través de Samsung Art Store”, explica Manuel Penagos, director de la unidad de Audio y Video de Samsung Colombia.

Los usuarios de Samsung podrán experimentar la obra con un alto nivel de realismo. Estos televisores, con certificación Pantone y fidelidad avanzada de color, permiten apreciar cada trazo, textura y matiz con una precisión digna de una galería.