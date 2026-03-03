Festival Estéreo Picnic: ya están aquí los horarios oficiales por días y escenarios

En pocas semanas se vivirá una nueva edición del Festival Estéreo Picnic en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, y por fin los organizadores dieron a conocer los horarios de cada uno de los artistas invitados en cada uno de sus escenarios. Se trata de uno de los festivales de mayor convocatoria en el país, sobre todo desde que desde hace algunas ediciones empezó a tener como sede el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, pues durante años, el FEP se realizó en el municipio de Tocancipá, al norte de Bogotá. Lea también: Estéreo Picnic 2026: Line Up por días, artistas confirmados y precios de boletas Solo en su edición anterior, el 30% de sus asistentes eran turistas provenientes de distintas ciudades del país e incluso desde el exterior, lo que se ha convertido en un motor de desarrollo para la capital del país. Ahora, los asistentes pueden programar su presencia en el Festival Estéreo Picnic que se realizará del 20 al 22 de marzo, contando con cinco escenarios más un espacio especial para el show argentino de Fuerza Bruta, con jornadas que superarán las doce horas de duración.

Así será la apertura del FEP 2026 el 20 de marzo

La fiesta comenzará el viernes 20 de marzo a las 2:45 p.m. en el escenario Smirnoff con el proyecto School of Rock. Media hora más tarde se activará el escenario Samsung con la propuesta rap de Error999. A las 4:00 p.m., mientras que en el escenario Samsung se presentará el rap de Medellín de Elniko Arias, en el escenario Lago el queer punk de Entreco demostrará que la ciudad de Cali es mucho más que una capital mundial de la salsa. 45 minutos más tarde, el dúo australiano de indie pop, Royal Otis, se tomará el escenario de Smirnoff, mientras que el talento colombiano de Manú lo hará en el escenario Samsung y el escenario Páramo abrirá su programación con Innexen (live) con su propuesta DJ. A las 5:30 p.m. la propuesta de arte físico de Fuerza Bruta, que llegará desde Argentina, iniciará una de sus cuatro funciones diarias durante los tres días del FEP. En el escenario Un mundo distinto, a las 5:45 p.m. Desde la ciudad de Los Ángeles, llegará el grupo femenino de Katseye. A la vez, en Páramo iniciará su presentación del dúo DJ emergente de México, Roz, mientras que en Lago estará la banda mexicana de hard rock y rock alternativo de Monterrey, The Warning.

El artista Djo estará en el escenario Smirnoff desde las 6:45 p.m. misma hora en la que se presentará la banda pop Santos Bravos. A las 7:10 p.m. en el escenario Páramo estará la nueva representante del techno en Colombia Briela Veneno. La cantante estadounidense Addison Rae estará en el escenario Un mundo distinto a partir de las 7:45 p.m., misma hora en la que en el Lago iniciará su presentación Nicolás y Los Fumadores. A las 8:20 en Páramo estará la cantante y compositora argentina Six Sex. En escenario de Smirnoff a las 8:45 p.m., uno de los artistas más esperados de la jornada, la banda estadounidense de Turnstile, mientras que la agrupación colombiana de Timo hará lo propio en Samsung. El DJ japonés Yousuke Yukimatsu iniciará su presentación a las 9:30 p.m. en Páramo, mientras que 15 minutos más tarde lo hará la cantante y compositora neozelandesa de origen croata, Lorde en Un mundo diferente. Desde Nueva Zelanda llegará al escenario Lago a las 10:15 p.m. la banda Balu Brigada, mientras que a las once de la noche estará en Páramo la artista colombiana radicada en Nueva York, Diossa. Quince minutos más tarde en Smirnoff el turno será para el rapero estadounidense Tyler The Creator.

Tyler The Creator será uno de los artistas del primer día del FEP 2026. Foto: Instagram

A medianoche, el turno será para el DJ Peter Blue en Páramo, mientras que 45 minutos más tarde en Un mundo diferente estará Peggy Gou, la reconocida DJ surcoreana, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de Brutalismus 3000, el contundente dúo de electrónica de Berlín.

El sábado 21 de marzo promete ser uno de los días con más espectadores en el FEP 2026

La jornada del sábado, que promete ser una de las más concurridas, nuevamente iniciará con School of Rock en el escenario Smirnoff a las 2:15 p.m. Quince minutos más tarde, la interesante propuesta de Machaka estará en el escenario Samsung, mientras que a las 3:15 p.m. en Un mundo distinto iniciará el concierto del artista colombiano Manuel Lizarazo. A la misma hora, Universe arranca su show en el Lago. En el escenario Páramo, a las 3:30 p.m. la propuesta DJ colombiana de Kabinett arrancará su set, y media hora más tarde en Samsung estará uno de los shows más esperados de esta edición con la banda de 31 Minutos. Desde Barranquilla la encantadora Aria Vega estará en Smirnoff desde las 4:15 p.m. Quince minutos más tarde en Páramo el turno será para Daniel Andrés. The Whitest Boy Alive, un grupo musical con base en Berlín, a las 5:00 p.m. estará en el escenario de Un mundo distinto. A esa misma hora, la cantante española Judeline estará en el escenario Lago, para darle paso, una hora más tarde, a una verdadera leyenda del rock de todos los tiempos, Tom Morello en Smirnoff.

La música regional mexicana llegara a Samsung desde las seis de la tarde con Iván Cornejo, mientras que en Páramo estará el dúo dance-rock de Roi Turbo. La música popular colombiana retumbará en el Parque Simón Bolívar a las 7:00 p.m. con Luis Alfonso en Un mundo diferente, misma hora en la que Ruel arrancará su participación en el FEP en el escenario Lago. Desde España, Silvia Ponce estará en Páramo desde las 7:10 p.m. y a las 8:00 p.m. los asistentes tendrán dos alternativas, o disfrutar del DJ noruego Kygo en Smirnoff o de la propuesta folk alternativa del español Guitarrica de la fuente en Samsung. A las 8:25 p.m. iniciará el show en Páramo del productor británico Teed. La compositora puertorriqueña de Young Miko iniciará su show en el escenario de Un mundo diferente desde las 9:00 p.m., al igual que el dúo canadiense de música electrónica Bob Moses en el Lago. El plato fuerte de la noche llegará a las 10:15 p.m. con la presentación de la banda The Killers en Smirnoff para darle paso al cierre de la jornada con Swedish House Mafia y Mochakk.

The Killers estará en el segundo día del FEP 2026. Foto: Instagram

Así saldrán los encargados del cierre del FEP 2026 el 22 de marzo

El cierre será el domingo 22 de marzo con la presencia de Zarigüeya, una propuesta experimental que hace parte de una nueva generación de cantautoras que recoge la canción latinoamericana desde la raíz, y que estará en el escenario Lago a las 2:15 p.m. Quince minutos más tarde, la artista bogotana Agraciada se presentará en el escenario Samsung. A las 3:00 p.m. en Páramo, una de las nuevas voces colombianas más interesantes de la música en Colombia con Antopiko3, mientras que quince minutos más tarde en Un mundo diferente será el turno para la agrupación antioqueña de Pirineos en llamas. En Lago, a las 3:30 p.m. estará el artista emergente colombiano Dvd. La legendaria banda britpop escocesa Travis estará a las cuatro de la tarde en el escenario Smirnoff. A esa misma hora hará su presentación en Samsung el fenómeno del pop latino Lasso, y quince minutos más tarde en Páramo, la propuesta electrónica de Wost. La banda sueca de post-punk, Viagra Boys, realizará su presentación a las 5:00 p.m. en Un mundo diferente, mientras que en el Lago estará en escena el artista Macario Martínez, quien fusiona el huapango, el folk y el rock alternativo. El artista británico Blood Orange estará a las seis de la tarde en Smirnoff, la misma hora en la que se presentará en Samsung el cantante español Rusowsky, mientras que DJ Babatr estará en Páramo. En Un mundo diferente a las 7:00 p.m. hará su presentación otro de los grandes invitados de esta edición, Interpol, mientras que en el Lago, el rapero estadounidense de 2Hollis. Quince minutos más tarde en Páramo estará la DJ Badsista. A las 8:00 p.m. la fiesta estará en su mejor punto con la rapera estadounidense Doechii en el escenario Smirnoff, mientras que en Samsung, la banda de indie pop canadiense Men I Trust. Una hora más tarde, la legendaria agrupación de Deftones en Un mundo distinto, al igual que la electrónica de Bunt. en Páramo y Zaider en el escenario del Lago pondrá la cuota de la champeta en el festival. La estadounidense Sabrina Carpenter arrancará su participación a partir de las 10:15 p.m. en Smirnoff, y media hora más tarde lo hará Hamdi en Páramo.

Sabrina Carpenter es una de las más esperadas el último día del FEP 2026. Foto: Instagram

Para quienes desean prolongar la fiesta, después de medianoche estarán en escena artistas como Skrillex, Daccach y Ben Bohmer.