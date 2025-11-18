Mueren Alice y Ellen Kessler: las gemelas que marcaron la televisión italiana y Eurovisión

Alice y Ellen Kessler, una de las parejas artísticas más reconocibles de la escena europea del siglo XX, murieron a los 89 años en su casa de Grünwald, en las afueras de Múnich, tras recurrir a un suicidio asistido. La policía bávara confirmó el hallazgo de los cuerpos el lunes al mediodía y descartó cualquier señal de intervención de terceros. Asimismo, la Asociación Alemana para una Muerte Digna (DGHS) informó a Efe que la decisión fue tomada de forma consciente y planificada, acorde con los deseos expresados por ambas.

Lea también: En 56% aumentaron las eutanasias en Antioquia en 2024

Las gemelas Kessler nacieron en 1936 en Nerchau y se formaron desde niñas en ballet, disciplina que marcó su estilo escénico. A los 18 años emigraron a Alemania Occidental, donde encontraron sus primeras oportunidades en televisión, música y espectáculos de variedades.

Sus nombres ganaron visibilidad internacional tras su participación en Eurovisión 1959, donde interpretaron Heute Abend wollen wir tanzen geh’n y se convirtieron en el primer dúo de la historia del certamen, pues aunque quedaron en octavo lugar, su presencia las proyectó hacia nuevos escenarios.