Estudio paisa de animación hace historia en Annecy: coprodujo La Violinista, film de Singapur, sensación en el mundo

Al antioqueño Daniel Vélez Carvajal se le encendió el bombillo aquella noche, en 2024, cuando escuchó al afamado director de cine animado, Raúl García Sanz, referirse a La Violinista, su más reciente proyecto, y la necesidad de dinero y talento para finalizarlo. Le puede interesar: ¿Es gomoso de la IA? En Medellín puede hacer tremendo curso gratuito “Yo lo pongo desde Colombia”, le dijo, con firmeza y sin pensarlo más de dos segundos. “¿Me dejas entrar a ser productor tuyo?”, agregó, ante las miradas atónitas de hombres y mujeres, representantes del mundo cinematográfico, inversionistas y funcionarios, con atuendos un tanto glamurosos en un recinto de la fría Bogotá. “Raúl se volteó y nos preguntó: ¿Cómo así? ¿Ustedes aportarían 100.000 dólares? Ese era el caso inicial. Al final fueron 390.000 dólares. Lo que eso nos dio puerta de entrada para hablar con el socio principal, que es de Singapur, y hacer parte del staff de la producción”, recuerda el paisa de 42 años, padre de familia, que se ha quebrado y levantado un par de veces, un ex Zape Pelele, esos irreverentes “bolivarianos” de la escena local en los 90.

El estudio de animación paisa Bombillo Amarillo está haciendo historia al ser parte de ⁠La Violinista, una coproducción internacional. FOTO: Cortesía

Lea más: La animación toma fuerza en Antioquia: historias desde el Festival de Animación Comfama Vélez, creador, animador y fundador hace dos décadas del taller Bombillo Amarillo, junto a su socio Andrés Mesa, se ganó un sitial en lo más alto de la industria de la animación nacional. Una de sus cartas de presentación es haber producido, junto con su equipo de trabajo, en Medellín, algunos capítulos de Los Colorados, serie sobre la familia del Chapulín Colorado, que presentan en la plataforma HBO MAX y en Cartoon Network.

Hoy celebra el que considera su mayor logro: ser el coproductor del film asiático La Violinista y este sábado estará en la gala de premiación del Festival Annecy 2026 de Francia que la tiene seleccionada y aspirando a ser galardonada. La Violinista es una coproducción entre Singapur, España e Italia de Robot Playground Media (Ervin Han, Singapur), TV ON Producciones y Altri Occhi (Italia), que promete seguir los pasos de otras lejanas a Disney o sin respaldo financiero ilimitado, como sucedió en 2024 con la aclamada y ganadora del Oscar, Flow, y, en el contexto local, busca recorrer el camino de El Poeta, la película local furor en taquillas y con reconocimientos mundiales. Se espera que antes de finalizar el año esté en cines. Narra cómo la Segunda Guerra Mundial estalla en Singapur y afecta las vidas de dos jóvenes cuyos sueños desaparecen con esa confrontación bélica y la invasión japonesa.

Vélez, confiesa que su nueva ilusión es recibir el premio del jurado de Annecy, ceremonia que será este sábado, y para la que ya tiene asiento, en el marco del festival que se lleva a cabo desde el pasado 21 de junio en la ciudad francesa. “Annecy es el festival más importante del mundo de animación. Es el primer festival al que uno le apuesta, y puede iniciar la ruta con los demás certámenes. Aquí hay 400 compañías inscritas de todo el mundo, vienen a visitar el mercado, y Colombia. Esperemos ganancias, que sea como El Poeta (película antioqueña), que ha vendido millones de dólares afuera, y es una producción independiente”, afirma el diseñador gráfico. Para el componente de producción colombiana, la gran mayoría de expertos estuvieron entre Bogotá y Medellín, pero, también Bombillo tuvo colaboradores en Brasil, en Argentina, Bolivia, México, España y Filipinas.

En una de las ceremonias que se llevan a cabo por estos días en Annes, están Ervin Hans de Robot Playground, Claudia Triana de Proimagenes, Daniel Vélez y Andrés Mesa, de Bombillo amarillo. Foto: Cortesía

“Fue una cacería en todas partes, porque es un talento demasiado especializado donde la nacionalidad se desdibuja. Teníamos que responder con la calidad que estaban pidiendo. Si está en Colombia, bienvenido, sino tocaba ir a pagar más, que es lo que pasó, no encontramos la cantidad de expertos que requeríamos. Incluso, Dinamita, un estudio hermano del país nos ayudó, y se puso la camiseta amarilla para producir una parte de la tarea”, agregó. La técnica que utilizó el taller antioqueño es una animación llamada Rough Animation, con la que hacía hasta esos 12 dibujos de cada segundo. Además,, realizaron un proceso de aplicar tinta sobre una superficie para colorearla, definirla o protegerla. “Era como cuando uno cogía el lapicero y volvía eso que era lápiz, tinta negra. Eso es el clean, y le agregábamos el color, con sombras y con iluminaciones”, agregó Vélez.

Ya en la parte de arte, los colombianos también dibujaron los escenarios donde se movían los personajes. “Se hacía una base 3D, porque los lugares que salen en la película son reales. Por ejemplo, el teatro de Singapur, que es precioso. Tuvimos que modelarlo por el interior, para sacar las tomas de cómo eran los asientos, para que fuera perfecto todo, porque eso tiene un tema histórico”, acota. La ya clásica película animada, Aladín, fue la inspiración de Vélez para querer ser animador y, algún día, por qué no, llegar a Disney. Raúl García, es uno de los animadores de este film y es el mismo director de La Violinista.