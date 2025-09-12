La Orinoquía se podrá ver desde Medellín en las fotos de Federico Ríos

Federico Ríos es uno de los más reconocidos fotoperiodistas del país. Su trabajo aparece regularmente en publicaciones internacionales como The New York Times, National Geographic, GEO Magazin. Su trabajo Darién, que retrata las historias de los migrantes en su travesía por una de las rutas más peligrosas de Latinoamérica, fue finalista del premio Pulitzer en 2024 y este año, ganador del World Press Photo , uno de los premios de fotografía más importantes del mundo.

Le puede interesar: ¿Qué hacer en Medellín? La Fiesta del Libro y la Cultura y otros 5 planes para este fin de semana

En el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura su trabajo se podrá ver en Medellín, gracias a la exposición Orinoquía, legado llanero, que se inaugura este viernes 12 de septiembre y que estará abierta hasta el 1 de octubre en la Casa de la música.

Las fotografías que componen esta muestra son una invitación a conectar con la riqueza natural y cultural de la Orinoquía, una de las regiones más importantes de Colombia, y un espacio para conocer la historia del último parque nacional natural declarado: la Serranía de Manacacías.